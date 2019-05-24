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كُتّاب وآراء
توقعات الوداد ضد الترجي
الجمعة 24 ماي 2019 - 14:22
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - خالد الجمعة 24 ماي 2019 - 16:03
مباراة صعبة جدا نتمناو نتيجة جيدة بالتوفيق للوداد الامة جيبوها يارجال
2 - widadi الجمعة 24 ماي 2019 - 16:03
عجبني مول التعليق الأخير كاينين شي رجاويين مابغينشش الوداد تربح كيشجعو فرق دول الأخرى هادي أفكار غالطة لأن الوداد الآن ليس فريق بالبطولة بل ممتل الكرة المغربية والراية المغربية سواءا كنتي رجاوي أو مشجع أي فريق مغربي اليوم كلنا مغاربة وداديين بالتوفيق لوداد الأمة ديما وداد ياربي تفرحنا
3 - Bouta.... الجمعة 24 ماي 2019 - 16:07
محال وش إنتصرو لوداد !!!الترجي صعبة ،المدرب التونسي قاري لوحة ديال المدرب التونسي الودادي..ولكن نتمناو المفاجئة تجي من عند الوداد!!!
4 - ودادي وراسي عالي الجمعة 24 ماي 2019 - 16:09
عندنا تقة كبيرة فالفريق الودادي وخا غلعبو مع خصم شاحط رمضان العصبة ودادية بإدن الله
5 - samir الجمعة 24 ماي 2019 - 16:12
شخصيا اتوقع فوز سهل لنادي الترجي التونسي فريق كبير ومتمرس عكس فريق الوداد الذي خدمه الحظ في سنة 2017 الفريق المغربي الوحيد الذي يخشاه الترجي هو العملاق فريق الرجاء العالمي
تعليق غير لائق
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