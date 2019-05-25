24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
25/05/2019
الأيام القادمة
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:33
|05:17
|12:29
|16:09
|19:33
|21:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
- حديث الحرب المنتظرة يسري همسا بين الإيرانيين
- برلمانيون يفتحصون تعثر مشاريع استثمارية في جهة سوس ماسة
- التسيير التشاركي القائم على الأهداف
- توقعات مديرية الأرصاد لأحوال الطقس اليوم الجمعة
- مؤشر أممي للانفتاح الاقتصادي يضع المغرب في المركز 76 عالميا
سرحان يفتح "علبة خلود الإنسان".. عبقرية السوق وحُب الامتلاك (5.00)
قصة سجينة مع القرآن .. عندما تفيض الزنزانة بالخشوع والإيمان (5.00)
عصير المزاح -18 -: لماذا تغشّون؟ .. هذا ما وجدنا عليه آباءنا (5.00)
بوصوف يستحضر مسار شخصيات مغربية تاريخية .. الشريف الإدريسي (5.00)
- الحكومة تُنهي دراسة "التوقيت الصيفي" لتحقيق "الاستقرار الزمني" - (254)
- المغاربة يتصدرون زوار المواقع الإباحية في رمضان - (78)
- أوجار: التجمّع حزب "وْلاَدْ النّاسْ".. وتيارات عدمية تنشرُ الكراهية - (72)
- تطوّع آلاف المغربيات للتجنيد الإجباري يفوق التوقعات الحكومية - (66)
- العلمي ينتقد هجرة الأدمغة ويَعد بعدم تفريط "الأحرار" في الأمازيغية - (54)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حريق يلتهم سيارة بالرباط
الجمعة 24 ماي 2019 - 22:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - أستاذ الاجتماعيات الجمعة 24 ماي 2019 - 23:35
أكيد عمل إجرامي من طرف جبان أو مجموعة جبناء..
لأنه لا يمكن أن تحترق سيارتين في نفس الوقت بنفس الحي في وقت الإفطار فجأة أو بسبب حادث.. أكيد أنه عمل إجرامي كيدي إنتقامي أو تخريبي.
لأنه لا يمكن أن تحترق سيارتين في نفس الوقت بنفس الحي في وقت الإفطار فجأة أو بسبب حادث.. أكيد أنه عمل إجرامي كيدي إنتقامي أو تخريبي.
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1