24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
26/05/2019
الأيام القادمة
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:32
|05:16
|12:29
|16:09
|19:34
|21:04
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
- رئيس جنوب إفريقيا الجديد يتعهد بتحقيق العدالة
- ملفات "السياسة العامة" تجر العثماني إلى البرلمان
- عنف "الدولة" .. بين السترات الصفراء والوزرات البيضاء
- الانتخابات الأوربية والآفاق المتوقعة
- رجاءً دعوا الزهور في المِزْهرية
الوديي: الماركسيون آمنوا بقيام الثورة .. والطموح "ديكتاتورية العمال" (5.00)
فاطمة هندي .. مولّدة تقليدية من شفشاون تتدثّر بالخير والتطوّع (5.00)
سيرة "والآن أتحدث" -19- .. التفكير في تأسيس جيش التحرير (5.00)
- مُنجزات العرب في علم الرياضيات .. أرقام وجبر وهندسة ومثلثات - (116)
- "ظلم" الحكم المصري يُفسدُ أجواء لقاء النهاية بين الوداد والترجي - (112)
- منظمات تونسية تندد بـ"تجاوزات أمنية" ضد "وكالين شهر رمضان" - (55)
- ألمانيا تشيد بقدرة كولر على تحريك الرمال الجامدة لملف الصحراء - (40)
- نهضة بركان تخطط لمفاجأة الزمالك المصري في عقر "برج العرب" - (35)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
العثماني وانتظارات المهنيين
السبت 25 ماي 2019 - 23:30