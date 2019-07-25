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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | ثروة إميضر .. نقمة

ثروة إميضر .. نقمة

الخميس 25 يوليوز 2019 - 04:20

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - امازيغي الأربعاء 24 يوليوز 2019 - 20:29
لماذا نقمة ؟؟ عقول الأمازيغ الساذجة هي التي نقمة. جاء العرب من الآف الكيلومترات وأخذوا الحكم والأرض وثروات البر والبحر والجو وباعوا لكم أوهام الآخرة. البكاء والنواح لايفيد الحياة تعترف بالٱذكياء فقط ما عدا ذلك فليدفن نفسه حيا.
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9
2 - رائع جدا ... الأربعاء 24 يوليوز 2019 - 21:05
... هذه معاينة مفيدة ونقل لحقائق اجتماعية واقتصادية وبيئية تحتاج الى حلول .
المبهر في المعاينة هو ذكاء السكان وسداد آرائهم وصواب فكرهم و صحة مطالبهم .
يفكرون احسن من كثير من اصحاب الشواهد العليا والكراسي الفخمة.
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18
3 - ملحظ اثري الأربعاء 24 يوليوز 2019 - 22:41
الصراحة لم اجد كلمات مناسبة للتعبير عن هذا الوضع والسبب في ذلك هم من وصفهم مضفر النواب في قصيدته الشعرية المشهورة....
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0
4 - ابراهيم ع الأربعاء 24 يوليوز 2019 - 23:02
الحقيقة الجلية التي لا غبار عليها :
" كل شخص يجذب الجمرات الحمر قرب عجين خبزه "
غدا أو بعده ، لو وظفت الشركة هاذين العنصرين من الطلبة المقيمين بالبلدة، لأسكتتهما للأبد ، وتكتفي على البقية بتوزيع وعود مؤجلة ، فيطوى ملف القضية نهائيا .
أما الإستنجاد بالحكام، فغبن لا مثيل له :
" فإن كان خصمك هو القاضي ، فالإستغاثة بالمحكمة ضرب من الحماقة والجنون ، وأمر شاد عن جادة الصواب"
ولله الأمر من قبل ومن بعد .
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3
5 - ASSOUKI LE MAURE الخميس 25 يوليوز 2019 - 00:34
الى الامزيغي هل سيادتك تتحذث من أعلي جبال الاوراس حيث يوجد مقر قبيلتك التي اخدها العرب منك .أم انت على ارض الMAURES ذات الحظارة العميقة والتاريخ العريق الذي ترك الفنيقيون أثارهم قرب سواحله وغزاه الرومان والفاندال وغيرهم من من جاءوا من شرق قىطاج أومن غرب صقلية . يامغربي، الامزيغية أرضا وتاريخا وثراتا وفنونا موطنها جبال الاوراس وليس جبال الريف أو الاطلس .هل سيادتك من جذور بيزينطية أو من بقايا الاتراك ؟
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-7
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