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كُتّاب وآراء
تهميش جماعة وركان
الخميس 25 يوليوز 2019 - 11:40
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - الابوبي سعد الخميس 25 يوليوز 2019 - 14:07
بما ان المغاربة لا يريدون الاستثمار في بلادهم وهمهم جميعا كانوا مسؤولين او اغنياء هو الاستثمار في العقار . ارجو ان تمنح بالمجان مناطق مثل وركان ومناطق معزولة ومهمشة ولكنها جميلة ان تمنح للاجانب فهم على الاقل يقومون ويشيدون اشياء جميلة وجذابة ولا يريدون الكثير من الربح كالمغاربة بل يعشقون احيانا الفنادق التي يشيدونها ويسعون الى رفاهية حتى العاملين المغاربة بها
2 - عبيد الخميس 25 يوليوز 2019 - 16:35
ماشي غي ويركان لي كاتهاني من التهمييش..المنطقة بأكملها .من أسني إلى عاية ثلاث نيعقوب وسييير تشوف التهميش ديال بصح تماك.وجمييع الدواويير المحادية للطريق الوطنية.سكانها يعانون الأمرين من مسؤؤلي الإدارات بالمنطقة.
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