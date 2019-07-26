24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/07/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:4906:3113:3917:1820:3722:05
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. كتاب جديد يوصي الجامعات المغربية بولوج عصر "التعليم الرقمي" (5.00)

  2. مستشار جماعي: فندق المامونية "يبيض ذهبا" (5.00)

  3. المغرب ونيجيريا يتفقان على إنجاز "أنبوب الغاز" في وقت قياسي (5.00)

  4. إنكار وجود معتقلين سياسيين يضع بوعياش في قلب "زوبعة حقوقية" (5.00)

  5. حفل التميز لأبناء الأمن (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | احتجاج خريجي التمريض

احتجاج خريجي التمريض

الخميس 25 يوليوز 2019 - 20:50

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - ابو احمد الخميس 25 يوليوز 2019 - 21:50
كل موطن مغربي له الحق في التوظيف لمادا الاعتراض على خريجي المعاهد الخاصة البيوت أبناء الوطن لمادا التمييز ولماذا الحسد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
2 - sage-femme en plein CHÔMAGE الخميس 25 يوليوز 2019 - 22:49
Employez les sages-femmes QUI CHOMENT au nom de DIEU !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
3 - عسكري متقاعد الجمعة 26 يوليوز 2019 - 00:43
أيام الستينات كانت les sœurs تقدمن خدمة التمريض بوفاء منقطع النظير
اليوم:
دخلت للمستشفى دير في يدك 20 درهم تدويرة الفرملي
امرأة بغات تولد تدير في يديها 100 درهم باش ما تسمع السبان من anti sage femme
مشيتي للمصحة الخاصة تجد المبنج والمولدة والمساعد العاملين في المستشفى العمومي يقضون الليل في الحراسة،وفي الصباح:ضارني راسي ما قادرين نخدمو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.