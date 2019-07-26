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كُتّاب وآراء
احتجاج خريجي التمريض
الخميس 25 يوليوز 2019 - 20:50
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - ابو احمد الخميس 25 يوليوز 2019 - 21:50
كل موطن مغربي له الحق في التوظيف لمادا الاعتراض على خريجي المعاهد الخاصة البيوت أبناء الوطن لمادا التمييز ولماذا الحسد
2 - sage-femme en plein CHÔMAGE الخميس 25 يوليوز 2019 - 22:49
Employez les sages-femmes QUI CHOMENT au nom de DIEU !
3 - عسكري متقاعد الجمعة 26 يوليوز 2019 - 00:43
أيام الستينات كانت les sœurs تقدمن خدمة التمريض بوفاء منقطع النظير
اليوم:
دخلت للمستشفى دير في يدك 20 درهم تدويرة الفرملي
امرأة بغات تولد تدير في يديها 100 درهم باش ما تسمع السبان من anti sage femme
مشيتي للمصحة الخاصة تجد المبنج والمولدة والمساعد العاملين في المستشفى العمومي يقضون الليل في الحراسة،وفي الصباح:ضارني راسي ما قادرين نخدمو
اليوم:
دخلت للمستشفى دير في يدك 20 درهم تدويرة الفرملي
امرأة بغات تولد تدير في يديها 100 درهم باش ما تسمع السبان من anti sage femme
مشيتي للمصحة الخاصة تجد المبنج والمولدة والمساعد العاملين في المستشفى العمومي يقضون الليل في الحراسة،وفي الصباح:ضارني راسي ما قادرين نخدمو
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