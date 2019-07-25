24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
25/07/2019
الأيام القادمة
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:48
|06:30
|13:39
|17:19
|20:38
|22:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟
- هل تكفي ملايين الدعم للنهوض بالصناعة السينمائية في المملكة؟
- كتاب جديد يوصي الجامعات المغربية بولوج عصر "التعليم الرقمي"
- ليالي تماريت
- ارتفاع الفاتورة الطاقية يهدد الميزان التجاري والقدرة الشرائية للمغاربة
- قضايا الجالية أولوية لدى الملك
كتاب جديد يوصي الجامعات المغربية بولوج عصر "التعليم الرقمي" (5.00)
دعم فرنسا لمغربية الصحراء في الأمم المتحدة يُغيظ "البوليساريو" (5.00)
وهبي: بنكيران انتهى سياسياً .. وبراغماتية العثماني تقود "الإخوان" (5.00)
"الهاكا": الإفراط في "الإشهارات الرمضانية" يضرّ براحة المشاهدين (5.00)
- الفرنسي "لوران بلان" يقترب من تدريب المنتخب الوطني المغربي - (233)
- عندما طالب أساتذة الرياضيات بوقف "تعريب العلوم" قبل 36 سنة - (80)
- الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي يفارق الحياة بالمستشفى العسكري - (76)
- وهبي: بنكيران انتهى سياسياً .. وبراغماتية العثماني تقود "الإخوان" - (56)
- دعم فرنسا لمغربية الصحراء في الأمم المتحدة يُغيظ "البوليساريو" - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الخلفي وفاجعة الحوز
الخميس 25 يوليوز 2019 - 17:20
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - عدنان الخميس 25 يوليوز 2019 - 17:50
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
كان الله لك يا بلدي اما السلطة وأعوانها لزالو يبحثون عن السيارة تحث الركام..
رحم الله الضحايا وأسكنه فسيح جناته وارزق أهلهم وذويهم الصبر والسلوان لاحول ولا قوة الا بالله..
أسأل المولى تبارك وتعالى يبعد الكوارث الطبيعية عن بلدنا لأنها تفضح عيوب الدولة
كان الله لك يا بلدي اما السلطة وأعوانها لزالو يبحثون عن السيارة تحث الركام..
رحم الله الضحايا وأسكنه فسيح جناته وارزق أهلهم وذويهم الصبر والسلوان لاحول ولا قوة الا بالله..
أسأل المولى تبارك وتعالى يبعد الكوارث الطبيعية عن بلدنا لأنها تفضح عيوب الدولة
2 - barigo elberkani الخميس 25 يوليوز 2019 - 17:56
من باب الاحترام والتزاءر مع الضحايا في الغرب وعند الكفار لاتلبس البذله والكرفاطه ايها الوزير لااعرف لماذا الزاز والشيىكي يوم النازله والكارثه he think is an ethicet اللهم علمنا ما ينفعنا
3 - ing Germany الخميس 25 يوليوز 2019 - 18:01
كذبت يا هذا.
اذا كانت الصورة المتداولة صحيحة فالأتربة انهارت من فوق ولم تجرف بسيول. هل هذه مواصفات طريق وطنية اذا لم يكن على الأقل حاجز يحمي تساقط الأحجار و الأتربة .
داءما ما تتذرعون باخطاء بشرية أو طبيعية في مثل هذه الحالات. ولم و لن تكون لاحد منكم الجراءة ليتحمل المسوءولية كاملة و يستقيل ليسن سنة تحمل المسوءولية لمن خلفه. سيكون احسن ما تعملون.
اذا كانت الصورة المتداولة صحيحة فالأتربة انهارت من فوق ولم تجرف بسيول. هل هذه مواصفات طريق وطنية اذا لم يكن على الأقل حاجز يحمي تساقط الأحجار و الأتربة .
داءما ما تتذرعون باخطاء بشرية أو طبيعية في مثل هذه الحالات. ولم و لن تكون لاحد منكم الجراءة ليتحمل المسوءولية كاملة و يستقيل ليسن سنة تحمل المسوءولية لمن خلفه. سيكون احسن ما تعملون.
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3