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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الخلفي وفاجعة الحوز

الخلفي وفاجعة الحوز

الخميس 25 يوليوز 2019 - 17:20

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عدنان الخميس 25 يوليوز 2019 - 17:50
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
كان الله لك يا بلدي اما السلطة وأعوانها لزالو يبحثون عن السيارة تحث الركام..
رحم الله الضحايا وأسكنه فسيح جناته وارزق أهلهم وذويهم الصبر والسلوان لاحول ولا قوة الا بالله..
أسأل المولى تبارك وتعالى يبعد الكوارث الطبيعية عن بلدنا لأنها تفضح عيوب الدولة
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2 - barigo elberkani الخميس 25 يوليوز 2019 - 17:56
من باب الاحترام والتزاءر مع الضحايا في الغرب وعند الكفار لاتلبس البذله والكرفاطه ايها الوزير لااعرف لماذا الزاز والشيىكي يوم النازله والكارثه he think is an ethicet اللهم علمنا ما ينفعنا
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3 - ing Germany الخميس 25 يوليوز 2019 - 18:01
كذبت يا هذا.
اذا كانت الصورة المتداولة صحيحة فالأتربة انهارت من فوق ولم تجرف بسيول. هل هذه مواصفات طريق وطنية اذا لم يكن على الأقل حاجز يحمي تساقط الأحجار و الأتربة .
داءما ما تتذرعون باخطاء بشرية أو طبيعية في مثل هذه الحالات. ولم و لن تكون لاحد منكم الجراءة ليتحمل المسوءولية كاملة و يستقيل ليسن سنة تحمل المسوءولية لمن خلفه. سيكون احسن ما تعملون.
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