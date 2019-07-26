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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الحكومة والنمو الاقتصادي

الحكومة والنمو الاقتصادي

الخميس 25 يوليوز 2019 - 20:09

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - المندر الخميس 25 يوليوز 2019 - 22:15
هذه اضعف واخطر حكومة على الشعب المغربي الذي يعاني الأمرين من تدهور في جميع القطاعات تعليم صحة تشغيل اقتصاد ... إلى ما هنالك من قطاعات حيوية بشهادة الخارج قبل الداخل وهم يتبعون سياسة الإنكار فدعهم ينكرو ا فالأيام ستريهم أعمالهم ومنجزاتهم الوهمية وسيحاسبهم التاريخ عليها
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