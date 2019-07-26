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كُتّاب وآراء
تفاصيل فاجعة الحوز
الخميس 25 يوليوز 2019 - 21:03
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (16)
1 - تايكة غرماد الخميس 25 يوليوز 2019 - 21:46
ما يحز في النفس هي امكانيات الإغاثة التي تبدو ضعيفة ودون المستوى في مثل هذه الاحداث الأليمة كما لوحظ انعدام التنسيق بين المصالح وليس هناك مخطط يفعل تلقاءيا رغم كل الاحداث التي مرت بالبلد ولم تقم الدولة بإنشاء خلايا في مختلف العمالات تكون حاسمة وسريعة التدخل !!
همهم فقط هو تنظيم مواسم الاولياء والزوايا الشطيح والرديح رغم المآسي التي حصلت سابقا وكان انعدام التدخل السريع والحاسم وانعدام الإمكانيات اللوجيستيكية وانتظار التعليمات أدت بوقوع ضحايا في فيضانات الجنوب الشرقي والجنوب ومختلف الاحداث السابقة !!يبقى المواطن هو اخر ما تفكر فيه سلطة التحكم زيادة على العشواءية والاتكالية ومن بعدي الطوفان ونهب ميزانيات الجماعات المخصصة لشراء المعدات الخاصة واهمال قطاع الوقاية المدنية !!
يعجبوك غير في التطبيل الإعلامي بالعام زين !!
لك الله يابلادي
همهم فقط هو تنظيم مواسم الاولياء والزوايا الشطيح والرديح رغم المآسي التي حصلت سابقا وكان انعدام التدخل السريع والحاسم وانعدام الإمكانيات اللوجيستيكية وانتظار التعليمات أدت بوقوع ضحايا في فيضانات الجنوب الشرقي والجنوب ومختلف الاحداث السابقة !!يبقى المواطن هو اخر ما تفكر فيه سلطة التحكم زيادة على العشواءية والاتكالية ومن بعدي الطوفان ونهب ميزانيات الجماعات المخصصة لشراء المعدات الخاصة واهمال قطاع الوقاية المدنية !!
يعجبوك غير في التطبيل الإعلامي بالعام زين !!
لك الله يابلادي
تعليق غير لائق
155
2 - محمد الخميس 25 يوليوز 2019 - 21:49
بهده الطريقة ديال الحفر منساليو حتى القرن 22
تعليق غير لائق
103
3 - FARHAT الخميس 25 يوليوز 2019 - 22:24
لا حياة لمن تنادي حكومة همها الوحيد والاوحد هو انتخابات 2021 ومن سيفوز ؟ اقامة مهرجانات كموازين وغيرها من برامج التهريج و احزاب تتعاطى السب والشتم داخل البرلمان عوض حلحلة مشاكل الوطن والمواطن . عليكم يا ممثلي الامة بالوقوف على انقاذ انفسكم من مستنقع الفساد لك الله يامغرب اين خرجاتكم الاعلامية الرنانة ماذا حققتم لنا حالة وطننا تدمي القلب لك الله يامغرب . الله الوطن الملك
4 - مواطن غيور. الجيش الخميس 25 يوليوز 2019 - 22:24
عندما تكون هناك قوى طبيعية استثنائية، تستعمل الدولة جميع الوسائل اللوجيستيكية المتوفرة، بما فيها الوسائل المدنية وحتى العسكرية.
ما الضير في استدعاء والجيش، و الكل يعرف الامكانيات التي لدى الجيش؟ أعتقد جازما أنه لو استعمل الجيش لحل المشكل في ساعات.
الجيش الامريكي مثلا استعمل في كل كارثة طبيعية بما فيها اطفاء الحرائق و انقاد الغرقى بما فيها كاثرينا.
ما الضير في استدعاء والجيش، و الكل يعرف الامكانيات التي لدى الجيش؟ أعتقد جازما أنه لو استعمل الجيش لحل المشكل في ساعات.
الجيش الامريكي مثلا استعمل في كل كارثة طبيعية بما فيها اطفاء الحرائق و انقاد الغرقى بما فيها كاثرينا.
5 - haj الخميس 25 يوليوز 2019 - 22:36
لو كان معهم واحد أو إثنين من أجانب من أوربا أو من أمريكا لحضرة الطائرات والإغاثة من كل الأصناف
6 - احساس ممل الخميس 25 يوليوز 2019 - 22:38
الى شفنا المهرجنات والسهارات و..... تقول كيفاش عايشين هاد الناس فهاد البلاد كيفاش اتعاملو مع الطوارئ والاحداث لي كتجي على غفلة والى وقعات شي كارثة بحال هذه نسال الله ان يرحم الموتى ويلهم ذويهم الصبر والسلوان كتبان حالتنا بانها حالة يرثى لها والله الىحالتنا تدمي القلب وتدمع لها العين دما ولبس دموعا.
7 - سمير الخميس 25 يوليوز 2019 - 22:42
اتذكر منذ سنوات مضت عند سقوط مواطن خليجي بطائرته الهوائية في وسط بحيرة عكراش، حضروا مجموعات للوقاية المدنية من مختلف دول للبحث عن الجثة، اما امام 17ضحية في فاجعة اليوم فالله غالب لأنهم ينتمون ربما فقط لطبقة شعبية متواضعة!!! المشكل يكون معاهم اجانب! وا فكها يا من وحلتيها في الوحل !
8 - عزيز من السعودية الخميس 25 يوليوز 2019 - 22:54
الله اكبر لطفك يا الله في متل هاده الحوادت خاص على الاقل 3 او 4 حفارات يعني بوكلان لإزالة التربة.بسرعة علاش جيبين تراكس ونيبلوز بغين ادوزو گضرون لي معارف اش واقع اقول غير خدامين كيصوبو الطريق مكيحسوش بالالم حيت ماشي هما لي تحت التراب
9 - عبده/ الرباط الخميس 25 يوليوز 2019 - 22:55
اين وساءل الاستشعار عن بعد و الوساءل الالكترونية لتحديد مكان السيارة المفقودة بركابها تحت الركام ؟؟؟؟ ما تقوم به هذه الاليات لا يعتبر عملية انقاذ بل عملية اماطة الاذى عن الطريق ليس الا....!!!!!..بهذه الطريقة.. اللي مات راه مات
10 - محمد الهواري الخميس 25 يوليوز 2019 - 23:22
سلام عليكم ورحمة الله . ارى ان من يتحمل المسؤولية هي الحكومة و الحكومات السابقة في تقصيرها وفي منهجياتها في اقصاء العالم القروي . ليس ادماج العالم القروي بالحفلات الغنائية او بملاعب القرب . بل بالبنيات التحتية وهدا خير مثال . وبناء مستوصفات تلبي حاجيات هد الساكنة . المغرب لا يحتوي على مدينة الربتك زالنواخي فقط فالمتتبع يرى ان جل استتمارات الدولة محصورة في العاصمة فما هي حصة باقي المغرب من مبزانية الدولة..... نسال الله ان يرحمهم برحمته الواسعة وهد النلس المسؤولين الله يهديهم على ريوسهم
11 - شوهة عالمية الخميس 25 يوليوز 2019 - 23:30
فلوس توسيع واصلاح الطرقات مشاو لموازين وسي رونار الفرنسي.
12 - مواطنة الخميس 25 يوليوز 2019 - 23:32
أرواح المغاربة أضحت رخيصة لدرجة لا توصف ياربي لطفك
13 - ناصر الجمعة 26 يوليوز 2019 - 00:14
مالقيت ليكم جهد اخوتي لي مزالين تحت التراب،وحتى هادوك الجماهير اللي واقفين كيتفرجوا من البارح كون داروا ايديهوم وكل واحد هز شويا ديال التراب وتعانوا كاملين كون جاب الله التسير ، ولكن ما كيحس بالمزود غير اللي مضروب به،ولا حول ولا قوة إلا بالله .
14 - محمد الجمعة 26 يوليوز 2019 - 00:48
غياب التشجير في مثل هده الجبال سيزيد من انجرافات التربة مما يؤدي الى المزيد من الضحايا
15 - amin sidi الجمعة 26 يوليوز 2019 - 00:50
سلام .24 ساعة من الانتضار بدون اكل اونوم والناس كسين انقاد اهلهم اين المسؤلين والتقنين والكلاب المدربة على النقاد اعبدالله هدو 19 الوحد امقدروش انقدها .كفاش الى وقع لقدر الله زلزال انقدو ميءة الناس .گالك رءيس الحكومة لمغربة سعاداء بالعدلة والتنمية
16 - المتتبع الجمعة 26 يوليوز 2019 - 00:58
اتساءل مع نفسي هل الفرد المغربي رخيص الى هذا الحد حاثة من البارحة ولحد الان لم يعثر بعد على السيارة من جهة ومن جهة اخرى اي مسؤول من هذه المحكومة لا رييس جماعة لا برلماني لا والي او عامل اقليم ولا اي وزير كلف نفسه عناء السفر الى عين المكان للوقوف شخصيا على ما وقع ومباشرة طرق الانقاذ هل اصبح سكان المغرب رخيصين عندكم ايها المسؤولون ما هذا ما هذا ما هذا
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