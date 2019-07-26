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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مع أقارب حادث الحوز

مع أقارب حادث الحوز

الخميس 25 يوليوز 2019 - 19:21

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - عبد الرحمن الخميس 25 يوليوز 2019 - 22:14
انا لله وانا اليه راجعون. الله يرحمهم و يغفر ليهم ويرزق أهلهم الصبر و السلوان. و ماتدري نفس ماذا تكسب غداو ماتدري نفس بأي ارض تموت.
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8
2 - ana الخميس 25 يوليوز 2019 - 22:34
رحم الله الاموات ورزق اهلهم الصبر انا لله وانا اليه راجعون.الاخ المكلوم الذي ينتظر بعد 24 ساعة انقاذ سيارة من تحت الركام اين الوقاية المدنية ولا مسؤل واحد يتفقد حال هؤلاء . لو كانت في بلد اخر لكان وزير التجهيز قدم استقاله ثم يحاكم .الحمد لله على كل حال .
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8
3 - منتظر الخميس 25 يوليوز 2019 - 23:17
أولا لا أحد من المسؤولين تكلم عن عمل من أجل إنقاد مواطنين و على رأسهم الناطق الرسمي باسم الحكومة.. الأشغال الجارية تدل على أنها ليست من أجل إنقاد بل روتينية من أجل فتح طريق.. بدون خطة إنقاد حيث نرى سائقي الجرافات هم من يتولوا المهمة و الجمارك تراقب..
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2
4 - اسماعيل الأدوزي الجمعة 26 يوليوز 2019 - 00:09
أول سؤال:
كم عدد مقاعد ترانزيت الخاصة بالنقل المزدوج؟
كيف لسيارة مخصصة لـ 8 ركاب لكنها تشحن 18 راكبا ؟؟
لماذا لم يتم الالتفات لفوضى النقل التي تمارس بهذه السيارات؟
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5
5 - lahdar الجمعة 26 يوليوز 2019 - 00:46
الله.يرحمهوم....الطريق.فلمغرب..غي .مرقعين....صافي...أشهر.. بزاف
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0
6 - المتتبع الجمعة 26 يوليوز 2019 - 01:05
لكم الله يا اخواني ثقوا بي اذا قلت لكم والله ثم والله ثم والله لو كنا في اي دولة اخرى كيفما كان نوعها لهرع اكبر المسؤولين لعين المكان للوقوف شخصيا على الفاجعة ولكن وااسفاه نحن في المغرب ارواح سكانه جد رخيصة عند المسؤولين جميعهم دون استثناء وما دمت في المغرب فلا تستغرب حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل 63 سنة على استقلال المغرب ونسمع من احد سكان المنطقة *ان الطريق تركتها لنا لالة فرنسا* والله حرام وعيب في 2019 ولا زال في بلدنا المغرب الغير النافع
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