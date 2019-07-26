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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | المسرح لفائدة مغاربة العالم

المسرح لفائدة مغاربة العالم

الجمعة 26 يوليوز 2019 - 01:34

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - سلام الجمعة 26 يوليوز 2019 - 08:11
سبحان الله قضينا على كل المشاكل التي تعاني منها الجالية المغربية بالمهجر داخل القنصليات والسفارات المغربية وما بقا لينا غير المسرح.
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7
2 - لحريزي الجمعة 26 يوليوز 2019 - 08:41
كل ما سمعته من هؤلاء المسؤولين ليس إلى محاولة تسويق المنتوج المسرحي المغربي إلى مغاربة العالم بعد أن أصبح منتوجا فاسدا وليس عليه إقبال في الداخل والأن يتجهون إلى السوق المغربية في بقية دول العالم أو بالأحرى إلى جيوب المهاجرين حتى يقبلوا على إستهلاك سلعة أصابها البوار.
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8
3 - badre الجمعة 26 يوليوز 2019 - 09:38
j.ai envie d.assister a une scene de ssi mohammad al jam..que j.admire beaucoup.
bonne iniziative
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-1
4 - MOHAMED CHERIF / FRANCE الجمعة 26 يوليوز 2019 - 09:45
تمنيت لو خصصت تلك الأموال لشق الطرق والماء والمدارس بالعالم القروي ،لاأريد مسرحكم وولا خدماتكم ،28 سنة في أوروبا ولما أعود أجد قريتي مهمشة تموت من العطش ومن العزلة ،من يسير الحكومة ربما يعيش في عالم آخر ،يجب حذف وزارة الجالية وإحداث وزارة القرى المهمشة والعناية بأهلها
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10
5 - حمادي الجمعة 26 يوليوز 2019 - 10:02
فينا هي ثورية جبران ؟؟؟؟؟
فين هو عبد القادر البدوي؟؟؟؟
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-2
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