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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الفوج الـ42 للقضاة

الفوج الـ42 للقضاة

الجمعة 26 يوليوز 2019 - 13:29

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - شحال صعيب داك القسم الجمعة 26 يوليوز 2019 - 14:28
يجب على القاضي أن يستحضر في كل قراراته و عمله اليومي ذلك القسم الثقيل الذي اقسمه بأن عاهد الله تعالى على تحقيق العدل بين الناس . والا يخون الأمانة . فغدا عندما يقف بين يدي الله تعالى سيحاسب على ذلك القسم و على تلك الأمانة. فلا يعتقد القاضي أن عمله متعة بل عبء ثقيل وثقيل جدا لا يحس به إلا من يخاف الله تعالى و من له ضمير حي.
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9
2 - خبير جنائي الجمعة 26 يوليوز 2019 - 14:47
في أوربا وأمريكا وبعد دراسات متواصلة ومعمقة اهتدوا إلى أن وظيفة القضاة لا تصلح للعنصر النسوي وهدا ما قلص نسب ولوج المرأة لهده المهنة في هده البلدان.ولكم ان تبحثوا لتتاكدوا.الجانب العاطفي القهري في المرأة يجعلها ليست في الرواق السليم لاصدار الأحكام. قد نجد نساء حديديات ولكنها ليست القاعدة.
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3 - مهاجر الجمعة 26 يوليوز 2019 - 15:00
القضاء المغربي النزيه المستقل، يقوي صفوفه بقضاة جدد شباب،لخدمة الوطن والمواطن،كي نساير ركب الدول الديمقراطية التي تحترم وتخدم المواطن،مرحبا بكم في نادي قضاة المغرب...الكل يعي ما أقول،لا يمكنني أن أتكلم أكثر.. خوفا من أن يكرمو ضيافتي.
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4 - قاض مع وقف التنفيذ !! الجمعة 26 يوليوز 2019 - 15:08
ما هكذا يؤدّى القسم ؟؟
على كل متخرّج أن يتقدم لمن يوشحه بأمانة القضاء أن يُؤدي القسم قبل التوشيح بصفة فردية !
إنها أمانة ثقيييييييييلة جداً جداً.
قد يكون من بين من رأينهام من لم يتم قسمه على الوجه الصحيح أو ممكن لم ينطق القسم بلسانه......حينها فسهل عليه التلاعب بملفات و مصير الناس، وأقصد بالناس هنا نوعية نعلمها جيداً، أناس ليس لهم نصيب في كعكة "بّاك صاحبي"
انشري هسبريس فضلا وليس أمراً
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5 - riro الجمعة 26 يوليوز 2019 - 15:26
Esperons que ceux là seront mieux que leurs prédecesseurs ! Et pouvoir changer le fait que la justice est la plus corrompue au Maroc
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6 - عبده/ الرباط الجمعة 26 يوليوز 2019 - 16:57
اولا اهنىء هؤلاء الشباب على نجاحهم لممارسة هذه المهنة الشريفة..و هم طبعا ادرى من غيرهم بماهية القوانين التي درسوها فلا يمكن لاحد ان يضاهيهم في فهمها و تطبيقها....و لكن ان جاز لي النصح فارجوهم ان يراعوا الله في كل احكامهم و يستحضروا ضماءرهم عند دراستهم للقضايا التي سيباشرونها فمصاءر كثير من الناس بعد الله ستكون بين ايديهم..و ليتذكروا مرارا هذا القسم الذي ادوه علانية فارجو الا يغيب عن اذهانهم لحظة واحدة رغم صروف الدهر و مرور الزمن و يعملوا بكل تواضع و اخلاص و جدية .. و الله ولي التوفيق
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7 - نور الجمعة 26 يوليوز 2019 - 18:32
على غرار الاساتذة الذين تم تعنيفهم واذلالهم امام الجميع على الدولة ان تفرض العمل بالتعاقد على هؤلاء القضاة الجدد.
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8 - قضي و عدي الجمعة 26 يوليوز 2019 - 18:44
بصراحة ولو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري فلن اومن بنزاهة القضاء ماضيا وحاضرا ومستقبلا.
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