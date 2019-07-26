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كُتّاب وآراء
ليلى.. حارسة سيارات
الجمعة 26 يوليوز 2019 - 13:04
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
1 - Fox الجمعة 26 يوليوز 2019 - 14:54
تحية لك على نضالك و تضحياتك وكفاحك من أجل تربية ابنك تربية حسنة وعلى لقمة العيش الحلال.
2 - منطقي الجمعة 26 يوليوز 2019 - 15:02
الله إسهل عليك أختي او إسهل على جميع ناس لي فالوضعية بحالك.فاش تانشوف بحال هاد الناس تايبقاو فيا بزاف.ولكن الله غالب.دبا نتحاسبو مع هادوك ليخلاونا لور لور يوم الحساب.
3 - Espoir الجمعة 26 يوليوز 2019 - 15:25
Notre pays n'est pourtant pas pauvre!!!! Notre pays est MAL géré!!!...Résultat: Il ya des gens en HAUT,trés trés....en HAUT et des gens en BAS,pire, dans le FOSSÉ ...de la pauvreté.Mon souhait le plus cher avant de mourir,est de voir mon pays entre de" BONNES MAINS", et mieux géré....ne serait ce que pour les générations futures.
4 - رشيد اسبانيا الجمعة 26 يوليوز 2019 - 15:47
في الواقع كنت ضد حراس سيرات لكن مثل هده السيدة لا يوجد مشكل. الله عيونك ياختي
وبرافو عليك ونتمنى ليك شي خديمة حسن من هذه.
وبرافو عليك ونتمنى ليك شي خديمة حسن من هذه.
5 - Amir الجمعة 26 يوليوز 2019 - 15:48
السيده كتجيب لقمه العيش بعرق جبينها والبتالي لا يسعنا إلا نقول لها برافو و الله ابارك .
ونطالب من الجميع باحترامها والتعاون معها خاصه أنها تتحمل على عاتقها مسؤوليه طفلا صغيرا
بدون شك هذه المهنه الصعبه ليست هي التي تريدها لكن للضروف احكام.
نتمنى لها التوفيق وما هو افظل. تحياتي
ونطالب من الجميع باحترامها والتعاون معها خاصه أنها تتحمل على عاتقها مسؤوليه طفلا صغيرا
بدون شك هذه المهنه الصعبه ليست هي التي تريدها لكن للضروف احكام.
نتمنى لها التوفيق وما هو افظل. تحياتي
7 - IRON MAIDEN الجمعة 26 يوليوز 2019 - 16:38
امراة شريفة سيدة الرجال انا احب النساء المتواضعات و المكافحات اتمنى من نساء المغرب ان تكن قدوة لهذة المراة الحديدية
8 - riro الجمعة 26 يوليوز 2019 - 16:38
Ces gardiens doivent etre interdits soit des hommes ou des femmes ,, On s'en fou !
9 - عبدو الجمعة 26 يوليوز 2019 - 17:00
الله يعاونها ويسهل عليها وعلى الجميع ،الطرف ديال الخبز بالحلال فهاد الوقت صعيب ولكن ان الله مع الصابرين. تحية لهاد الاخت وكل واحد كايضرب تمارة باش يعيش ولادو بالحلال وحسبي الله ونعم الوكيل فالمسؤولين ديال اخر الزمان.
10 - Mouatene الجمعة 26 يوليوز 2019 - 17:19
انا ضد هذه الظاهرة امرئة تحرس السيارات فهذا ينقص من كرامتها . يمكن ان تتعلم الفصالة والخياطة وتشتغل في معمل كباقي النساء الاخريات او تشتغل في البيوت مع من يقدرها , الاشكالية الاخرى هو انه قالة المسكينة ان لها طفل يدرس ويحصل على نقط جيدة ما شاء الله لكن مما لا شك فيه هو مع كبر سنه سوف يؤثر عليه هذا النوع من العمل وسيتراجع مستواه الدراسي لان المجتمع لا يرحم .
اتمنى من الله ان يرزق هذه المرئة عملا احسن منه وان يوفق ابنها في الدراسة الى ان يصبح ذا شانا في المجتمع ان شاء الله امييييييييييين
اتمنى من الله ان يرزق هذه المرئة عملا احسن منه وان يوفق ابنها في الدراسة الى ان يصبح ذا شانا في المجتمع ان شاء الله امييييييييييين
11 - مصطفى الجمعة 26 يوليوز 2019 - 17:56
سبحان الله لو كان شي رجل حارس الكل عدي يبقى يشتم ويتهمه باوصاف خبيثة و عندما تعلق الامر بامراة الكل اشفق من حالها وراى فيها المراة المناسبة في المكان الناسب .
علاش هدا النفاق يا الجنس الخشن .
علاش هدا النفاق يا الجنس الخشن .
12 - ياسين الجمعة 26 يوليوز 2019 - 18:33
الله يعطيك ديما الحلال يا احسن انسانة فالعالم
13 - هبيل و فايق الجمعة 26 يوليوز 2019 - 18:47
الى المعلق "riro" و ماهو السبب في قولك هذا؟
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