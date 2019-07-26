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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | حلم بأرجل اصطناعية

حلم بأرجل اصطناعية

الجمعة 26 يوليوز 2019 - 11:31

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - معلقة الجمعة 26 يوليوز 2019 - 14:57
الله يكون معاك ومعانا انت تحلم بارجل اصطناعية وانا احلم بلقمة عيش كريم مبغايتش نخرج طريق ونوكل ميمتي الحرام بغيت شكون يعاوني ويوريني طريق . هل من مستمع؟
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2 - Aziz الجمعة 26 يوليوز 2019 - 14:58
Bonjour khouya,

Je vous donne les contactes d'une ONG anglaise qui aide les amputees en afrique a avoir des prosthetiques.

L'ONG est Legs for Africa.

Bonne chance a toi et merci a Hespress.

Si quelqu'un au tour de toi parle anglais, demande son aide pour envoyer un courrier donnant tes details et ton histoire avec cette

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3 - ياه يا دنيا الجمعة 26 يوليوز 2019 - 17:59
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
بحال هدا خص يكون عند راتب كل شهر
مسكين جالس معدب تايدر ساندويتش
يا ربي تاخد فيهم الحق مها عايشين والشعب ضايع ما عندي جهد لك اخويا
الله يحنن قلوب المحسنين يا رب
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