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كُتّاب وآراء
انتشال ضحايا سيارة الحوز
الجمعة 26 يوليوز 2019 - 13:25
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
1 - lglavze الجمعة 26 يوليوز 2019 - 15:26
اللهم تغمدهم برحمتك الواسعة و ارزق اهلهم الصبر و السلوان
وادخلهم فسيح جنانك
وادخلهم فسيح جنانك
2 - منطلق الجمعة 26 يوليوز 2019 - 15:37
إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم الرحمة و الغفران للمفقودين و الصبر و السلوان لذويهم..
لا نبخس ما قام به من عملوا عن كتب حتى استخراج الجثت.. نطلب دراسة تقنية لمثل هذه الحوادث.. ما هي الإمكانيات و التقنيات التي كان بإمكاننا توفيرها لإنقاذ الضحايا أو بعض منهم أو واحد على الأقل فمن أحيى نفسا كأنما أحيى الناس جميعا... هناك إمكانيات كحفر ثقب يصل سطح العربة المطمورة و تزويدها بالأكسيجين ريثما تتمكن الجرافات من إزاحة الأترية.. يجب خلق فرقة متدربة على آخر تقنيات الإنقاد.. المواطن المغربي يستحق هذا.. و عنده من الوعي و الطموح لتنفيد هذا... لا شيء بمستحيل يجب العمل و الإيمان بقدراتنا.. و الله يرحم الجميع..
..
لا نبخس ما قام به من عملوا عن كتب حتى استخراج الجثت.. نطلب دراسة تقنية لمثل هذه الحوادث.. ما هي الإمكانيات و التقنيات التي كان بإمكاننا توفيرها لإنقاذ الضحايا أو بعض منهم أو واحد على الأقل فمن أحيى نفسا كأنما أحيى الناس جميعا... هناك إمكانيات كحفر ثقب يصل سطح العربة المطمورة و تزويدها بالأكسيجين ريثما تتمكن الجرافات من إزاحة الأترية.. يجب خلق فرقة متدربة على آخر تقنيات الإنقاد.. المواطن المغربي يستحق هذا.. و عنده من الوعي و الطموح لتنفيد هذا... لا شيء بمستحيل يجب العمل و الإيمان بقدراتنا.. و الله يرحم الجميع..
..
3 - سامي حيدر الجمعة 26 يوليوز 2019 - 15:49
مأساة مواطنين مرت بتجاهل تام من طرف الرسميين ومختلف المسؤولين في الحكومة الصورية او الدولة العميقة وهنا يتبين بالواضح مدى الاستهتار والاحتقار الذي يواجه المواطن من طرف الحكام الكبار على مختلف رتبهم وان المواطن العادي ليس له اَي اعتبار كالعادة في عيون هولاء الحكام في قصورهم العاجية وكوكب اخر .
انتهى الكلام !!ورحم الله الضحايا من الموتى والضحايا من الاحياء في مختلف ارجاء هذا البلد البءيس !!
لك الله ياوطني
انتهى الكلام !!ورحم الله الضحايا من الموتى والضحايا من الاحياء في مختلف ارجاء هذا البلد البءيس !!
لك الله ياوطني
4 - abde italia الجمعة 26 يوليوز 2019 - 15:52
ان الله واليهم رجعون عزأنا لدوى الاسرة بى الصبر و السلوان تغمض الله أروحهم انهم شهداء فاجعة احلة بى بلدونا لى اننا بدون إصلاحات فى الطروق فين الثروت الفقراء نحن فى دولة المغرب المواطن رخيص بدون إعناه نتمنا ان يحال لطف فى بلدونا
5 - غيور على الوطن الجمعة 26 يوليوز 2019 - 15:56
الغريب في الأمر هو استعمال الأدوات التي أصبحت بدائية لم أرى أي درون (طائرة بدون طيار أو أي وسيلة تكنولوجية البحت و التنقيب على الناجين .. الطراكس ممكن يقتل ناس بسبب انعدام الرؤية ... الله يرحم المفقودين و يصبر اهلهم... و الله يعفوا علينا من هاد المسؤولين الي كايضيعوا فلوس الشعب في جيوبهم و اقصد رئيس جماعة ثلاث نيعقوب.
6 - kattani simo الجمعة 26 يوليوز 2019 - 16:04
تغمدهم الله برحمته الواسعة ورزق اهلهم الصبر والسلوان تحية لرجال الدرك والقوات المساعدة والوقاية المدنية لانهم ضلو مرابطين في المكان وعملو بكل جد وبدون انقطاع لساعات بلياليها ونهارها رغم صعوبة التضاريس والطقس وظروف العمل والخزي والعار للحكومة والمسؤولين لان لاحد منهم كلف نفسه الحضور لمواسات الاهل والوقوف على عملية الانقاد ثم هل هذه الارواح لاتستحق الحداد ام لانها تنتمي الى المغرب المنسي لو تعلق الامر بالسياح لحضرت كل الاجهزة لاكن ابناء الشعب لايحمل همهم الا ابناء الشعب من درك وقوات مساعدة ووقاية مدنية جازهم الله خير جزاء
7 - من المغرب العميق الجمعة 26 يوليوز 2019 - 16:13
يا اسفاه على وسائل الإنقاذ الموجهة لتحرير تلاثين شخص من تحت الأنقاض.
ألا يمكن تجنيد وسائل و الات كثيرة حتى يتم إزالة الأحوال و التراب في أقل وقت ممكن بدل تسخير جرافتين يتيمتين.
ماذا لو أن الأمر بسلاح أجانب أو وفد رسمي أو فقط أحد المسؤولين الكبار لأن نفس الفاجعة قد يتعرض لها كل عابر لذلك الطريق المشؤوم في الوقت الغير المناسب. لو تعلق الأمر بهذا النوع من العابرين الذي تذكرت لتجندت ألات الأرض و الجو الممكنة.
لك الله يا اخي و اختي المواطنين البسطاء وخاصة الساكنين بهذه الربوع المنسية.
ألا يمكن تجنيد وسائل و الات كثيرة حتى يتم إزالة الأحوال و التراب في أقل وقت ممكن بدل تسخير جرافتين يتيمتين.
ماذا لو أن الأمر بسلاح أجانب أو وفد رسمي أو فقط أحد المسؤولين الكبار لأن نفس الفاجعة قد يتعرض لها كل عابر لذلك الطريق المشؤوم في الوقت الغير المناسب. لو تعلق الأمر بهذا النوع من العابرين الذي تذكرت لتجندت ألات الأرض و الجو الممكنة.
لك الله يا اخي و اختي المواطنين البسطاء وخاصة الساكنين بهذه الربوع المنسية.
8 - OMAR الجمعة 26 يوليوز 2019 - 16:15
كل هده الامكانيات التي رصدت لانتشال الضحايا كافية لاصلاح النقط السوداء في المنطقة والوقاية تسبق العلاج في كل المناحي رحم الله الاموات
9 - مفجوع الجمعة 26 يوليوز 2019 - 16:16
رحم الله الضحايا وأسكنهم فسيح جنانه.وألهم دويهم الصبر والسلوان...ما شاء الله قدر فعل، فإنا لله وإنا اليه راجعون.
مرة أخرى نسجل بكل أسى وتدمر رداءة طرقنا وضعف المستوى الهندسى وضعف الإمكانيات المتاحة لذى الجماعات الترابية لصيانة الطرق والمجاري المائية والقناطر والمراقبة التقنية.
مرة أخرى نسجل بكل أسى وتدمر رداءة طرقنا وضعف المستوى الهندسى وضعف الإمكانيات المتاحة لذى الجماعات الترابية لصيانة الطرق والمجاري المائية والقناطر والمراقبة التقنية.
10 - Kim الجمعة 26 يوليوز 2019 - 16:47
رحمت الله عليهم .الله ماادخلهم فسيح جناتك. اسمحوا ليا لازم انتقد شيءا بالناس متبقاش التجباه. اولا منطقة الحادتة تسمى destructed area لا احد يقرب منها بامتارات واخا تكون ختك تما قدر الله مشاء .هدشي في جميع الدول وفي جميع المناطق .الى المغرب ترى الشرطي يتكلم معى المواطن ويعطيه جميع التفصيل والناس داخل المنطقة متعرفهم بوليس ولا درك ولامجرمين ولالصوص ولفضوليين والمشكل تيصور وتيكلم بدون مسؤلية .الله هما اهدنا فيما فيه خير الأمة يارب .
11 - من السؤول الجمعة 26 يوليوز 2019 - 16:50
اينك يا مسؤول عن الاشغال العمومية ام الكل في سبات لو وقع الحادث بدولة اخرى لتقدم مسؤول القطاع باستقالته وقدم للمحاكمة .اين وزارة الصحة واين عتاد الانقاذ ولم نرى اي مسؤول حكومي في الحكومة وزير النقل وزير الصحة لك الله يا مغربي
12 - احمد الجمعة 26 يوليوز 2019 - 18:06
فقيه الجمعة في مسجدنا تحدث عن فضل العلويين في طرد الاستعمار لكن للأسف لم يترحم على هؤلاء
رغم انها فاجعة
رغم انها فاجعة
13 - الموت مرتين الجمعة 26 يوليوز 2019 - 18:38
لو طلبوا في الحين المساعدة من الجارة اسبانيا لانقدت الكتير من الارواح ، لاننا نحن الشعب صلينا الجنازة على هدا الوطن ودفناه مند ان اصبح في يد فاسدين بدون ضمير.
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