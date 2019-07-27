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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | أوريد وسيرة حمار

أوريد وسيرة حمار

السبت 27 يوليوز 2019 - 11:50

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - KAMAL السبت 27 يوليوز 2019 - 12:28
ا سم الحمار طبعا ينفر في الوعي والعقل العربي لا لشيئ الا لان الحمار يعمل يجلب الماء يحرت به ويحمل عليه الخ وحتى كلمة مهنة التي تعني العمل فهي في القاموس العربي مشتقة من المهانة التي تعني التحقير فكل ما يعني العمل عند العرب فهو مذموم
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2 - أوريد هيمنكواي المغرب السبت 27 يوليوز 2019 - 12:34
البروفيسور حسن اوريد مفخرة المغرب الفكري و الأدبي و الثقافي. قرأت له كتابه الرائع '' رواء مكة'' و أكتشفت أن لدينا في المغرب أدباء عمالقة من الطراز الرفيع.... و قررت أن اقرأ جل رواياته قريبا.
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3 - وأدربالز السبت 27 يوليوز 2019 - 12:39
الدكتور حسن أوريد رجل عظيم شخصية عبقرية وازنة .
إنسان مثقف كلامه موزون و لا ينطق عن الهوى .
يمتاز بتواضعه .
أصيل يُحب وطنه و ملم بتاريخه العريق .
نكن له كل الاحترام .
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4 - المرابط السبت 27 يوليوز 2019 - 13:12
السيد أوريد من المثقفين الذين نعتز بهم كثيرا... أتساءل مع ذلك، في حالة هذا المثقف وغيره من المبدعين، عن رمزية القبعة "الافرنجية" التي شاع استخدامها بينهم في السنين الأخيرة... طبعا كل واحد حر في اختياراته الهندامية وأرجو ألا يؤخذ الكلام على محمل النقد. أتمنى والحال هذه أن يطور صناعنا قبعات مغربية بمادة ملائمة تقي من الحر وتلبي شرط الانتماء لثقافة عريقة... مجرد رأي
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