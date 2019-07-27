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كُتّاب وآراء
الصايل: الرقمنة والجهل
السبت 27 يوليوز 2019 - 20:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - ب-ت-ح السبت 27 يوليوز 2019 - 21:10
القيم المعرفة التعليم العدل الانصاف احترام الاخرين الاقتصاد الاستحقاق الخ الخ الخ يلزمها اعادة النظر في النظام السياسي...لم لا نطرح اشكالية الديموقراطية بالمغرب؟ علاش؟ واش نبقاو عايشين في النفاق و نتكلم عن اشياء لكن لا نريد الذهاب بعيدا في التحليل...الديموقراطية هي الحل و حكم الشعب لنفسه بنفسه بعيدا عن جهات تبقى في الخفاء غير عادل و غير ديموقراطي...اليوم دفن رئيس تونس و مرت الامور بشكل عادي بلا تهويل و لا اي تحرايمات و خداعات لان تونس سائرة في الطريق الصحيح...
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