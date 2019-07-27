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كُتّاب وآراء
فرقة الطائفة العيساوية
السبت 27 يوليوز 2019 - 19:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - عنتاب فريد السبت 27 يوليوز 2019 - 19:53
الفلكلور يبقى فلكلور ولا يمكن ان يتم ربطه بالدين ولا يمكن ان تكون مواسم الزوايا والاولياء والإهتمام بها وجعلها في محور الاهتمام العقائدي بدل الدين !
ذلك ما يتم تشجيعه من طرف السلطات الرسمية وذلك لأسباب سياسية وإبعاد الناس عن الدين الحقيقي !!واغراقه في خزعبلات الوثنية الموروثة !!
ذلك ما يتم تشجيعه من طرف السلطات الرسمية وذلك لأسباب سياسية وإبعاد الناس عن الدين الحقيقي !!واغراقه في خزعبلات الوثنية الموروثة !!
2 - عبدالرحمن السبت 27 يوليوز 2019 - 19:56
آش هاد الجهل وهاد الخرافات واش اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم تيكون بهاد الطريقة التي ما أنزل الله بها من سلطان لي كي بغي النبي وكيحبو يقرا سيرتو ويتبعو ويتابع الأوامر ديالو ويجتانب النواهي ديالو واش النبي عليه الصلاة والسلام كان تيحتافل بميلادو فاش كان حي و فاش مات عليه الصلاة والسلام الصحابة رضوان الله عليهم كانو تيحتافلو بيوم ميلادو لي أصلا مشكوك فيه
هاد الإحتفال ما أنزل به من سلطان اخترعناه غي حنا ...
هاد الإحتفال ما أنزل به من سلطان اخترعناه غي حنا ...
3 - كمال السبت 27 يوليوز 2019 - 20:22
خليو الناس تفوج اوتضحك او تشطح .
ما دام لا تسيئ الى احد اين هو المشكل؟
لا يهمنا ما يعتقد اي شخص مادام مسالما ولا يضر للاخرين.
اما الخرافات فنحن نراها في كل مكان.
ما دام لا تسيئ الى احد اين هو المشكل؟
لا يهمنا ما يعتقد اي شخص مادام مسالما ولا يضر للاخرين.
اما الخرافات فنحن نراها في كل مكان.
4 - rap....pop... الشعبي السبت 27 يوليوز 2019 - 20:39
الشطيح و الرديح و النشاط هو شاط هذا ما رأيت في هذا الفيديو فقط بقاو هكا ناشطين أما الدين كاع ما فيه هذا الشي...المهم ندعو القراء الكرام لاسيما العقلاء لمشاهدة على اليوتوب فيديو شيخ الزاوية التائب السوداني حامد آدم و ستأخدون معلومات قيمة
5 - الشعب عايش مرفوع السبت 27 يوليوز 2019 - 20:43
الفقر والجهل يؤدي إلى تنظيم الحفلات والمهرجانات والفلكورات والمواسم للترفيه عن النفس. و هو هروب من للواقع والدولة مرتاحة لان الناس تعيش ما بين السماء والأرض كلشي مبلج وكلشي مرفوع و من ثم للحكومة هاذا هو الوقت لتمرير كل للقوانين التي ستفتك بالناس والاوضاع الاجتماعية والاقتصادية. الدولة فرحانة لان المواسم والمهرجانات ترفع عنها الحرج. الشعب مسكين عايش مرفوع ماهواش على وجه الأرض.
6 - texas السبت 27 يوليوز 2019 - 21:06
حسبي الله ونعم الوكيل، انه التخلف والشرك ،عوض أن يجتمعوا على خير ينفعهم كصلح أراضيهم للزراعة والعمل يضيعون أوقاتهم في شرك.المزارعون في الدول المتقدمة قبل أن يتقدمون كانوا يشقون النهار كله بأدوات بدائية حتى صاروا لما هم عليه الآن، كلما أسافر أرى الحقول من وراء البحار في أوروبا وأمريكا مخضرة ومنتجة ولما تدخل المغرب لا ترى إلا الاصفرار والتراب .
7 - رشيد اسبانيا السبت 27 يوليوز 2019 - 21:21
كنت تنخاف منهم يقولون كيفرعو ليلابس الأسود كنت من تنمشي نشوفهم وانا مفزوع يحملون الصبار.
على ما سمعت حتى الوليد كان كيمشي ليهم واحد نهار لقاه واحد الفقيه الله يرحمه فوق صبار قال الوليد قول 3 مرات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من قالها بقى تيعيط شكون ينزلوا من فوق صبار ولا زعبول. قصة واقعية
على ما سمعت حتى الوليد كان كيمشي ليهم واحد نهار لقاه واحد الفقيه الله يرحمه فوق صبار قال الوليد قول 3 مرات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من قالها بقى تيعيط شكون ينزلوا من فوق صبار ولا زعبول. قصة واقعية
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