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كُتّاب وآراء
النصيري رفقة جماهير طنجة
السبت 27 يوليوز 2019 - 14:35
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - Ziryab السبت 27 يوليوز 2019 - 15:15
النصيري كتلة من الطاقة و الإندفاع. لكن تقنيا متواضع. يعتمد دائما على من يضع له الكرة وجها لوجه مع الحارس. لذا تراه دائما تائها وسط الدافعين و يبذل جهدا كبيرا في الركض يمينا و شمالا دون أن يلمس الكرة و إذا لمسها لا يحسن استغلالها و غالبا ما يفقدها بسهولة لعدم إتقانه للمراوغات .
2 - إن كنت ناسي أفكرك السبت 27 يوليوز 2019 - 15:36
ليغانيس ملي جات تعمل مباريات ودية ضد الرجاء والاتحاد,هاد العام تنزل للقسم الثاني
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