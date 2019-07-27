24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/07/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5106:3213:3917:1820:3722:04
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. "السترات الصفراء" تنظّف الشوارع في تونفيت (5.00)

  2. بنك المغرب يصفي شكايات الزبناء ضد المصارف (5.00)

  3. الفواكه الحمراء المغربية تنال الضوء الأخضر لدخول السوق الأمريكية (5.00)

  4. مصرع سائق درّاجة في حادث مروري نواحي برشيد (5.00)

  5. أوريد: تاريخ مشترك بين المغرب والمشرق .. والعربية لغة المغاربة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | النصيري رفقة جماهير طنجة

النصيري رفقة جماهير طنجة

السبت 27 يوليوز 2019 - 14:35

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - Ziryab السبت 27 يوليوز 2019 - 15:15
النصيري كتلة من الطاقة و الإندفاع. لكن تقنيا متواضع. يعتمد دائما على من يضع له الكرة وجها لوجه مع الحارس. لذا تراه دائما تائها وسط الدافعين و يبذل جهدا كبيرا في الركض يمينا و شمالا دون أن يلمس الكرة و إذا لمسها لا يحسن استغلالها و غالبا ما يفقدها بسهولة لعدم إتقانه للمراوغات .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
2 - إن كنت ناسي أفكرك السبت 27 يوليوز 2019 - 15:36
ليغانيس ملي جات تعمل مباريات ودية ضد الرجاء والاتحاد,هاد العام تنزل للقسم الثاني
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.