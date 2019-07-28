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كُتّاب وآراء
ميزانية العطلة الصيفية
السبت 27 يوليوز 2019 - 23:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - متقاعد متظرر السبت 27 يوليوز 2019 - 23:23
لا عطلة صيفية ولاهم يحزنون !! عطلة داخل البيت في انتظار كبش صغير نسعد به اطفالنا .اما الدخول المدرسي فحدث ولا حرج !! هذا في ظل رؤساء لحكومة العدالة والتنمية التي تتغاظى عن صيحات اغلبية المواطنين الظعفاء والعاطلين وهلم جرا!! الحمد لله على كل شىء.....
2 - lakhdar السبت 27 يوليوز 2019 - 23:24
المغرب فيه لغلاء كثير من اسبانية فيه كل شي عشوائي تحصل مع طلبة شفرء
3 - zero budget السبت 27 يوليوز 2019 - 23:41
entre l 3aid et l entree scolaire je ne pense pas prendre de vacances .je prendrai qlq heures de vacances que je volerai en depis du travaille eprouvant .le mot vacance est un mot étranger a la vie de la majorité des marocains.
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