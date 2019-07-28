24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
28/07/2019
الأيام القادمة
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:52
|06:33
|13:39
|17:18
|20:36
|22:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟
- الخضري: إعدامُ المجرمين ليس حلاً .. والانتصار الأمني "نشوة زائفة"
- توقعات مديرية الأرصاد الجوية لطقس اليوم السبت
- بنيوب: "خطة الديمقراطية وحقوق الإنسان" تتصدى للاتجار بالبشر
- تورينو يضم مُدافع الأشبال المغاربة لثلاثة مواسم
- رياضيون من مغاربة أمريكا يشقّون طريق النجاح
الفواكه الحمراء المغربية تنال الضوء الأخضر لدخول السوق الأمريكية (5.00)
أوريد: تاريخ مشترك بين المغرب والمشرق .. والعربية لغة المغاربة (5.00)
جبل "ياكور" .. نقوش صخرية تعود إلى ما قبل التاريخ بإقليم الحوز (5.00)
- باحثة تونسية: هذه حقيقة تأخير دفن الرسول ﷺ واستقالة أبي بكر - (130)
- جمانة حداد: العرب يحتاجون ثورة جنسية .. و"البكارة" غشاء تافه - (124)
- "الوَشْم" و"قَصّات الشّعر" تُبعد لاعبين عن الجيش - (62)
- أوريد: تاريخ مشترك بين المغرب والمشرق .. والعربية لغة المغاربة - (59)
- قصة "فاجعة الحوز" .. من وداع "معطى الله" إلى الموت تحت الأوحال - (58)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
خدمات صحية للحجاج المغاربة
الأحد 28 يوليوز 2019 - 02:25