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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | طقوس حمادشة

طقوس حمادشة

الأحد 28 يوليوز 2019 - 16:15

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - استغفر الله العظيم الأحد 28 يوليوز 2019 - 16:37
لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أحسن أحوالنا وعاقبتنا و اجعلنا ممن هديته الى طريقك المستقيم.
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2 - محمد الأحد 28 يوليوز 2019 - 16:45
الدولة هي السبب في هذا التخلف الذي مازال يعشش في هذا البلد
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3 - مغربي الأحد 28 يوليوز 2019 - 16:56
قمة التخلف.. لك الله يا وطني...
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22
4 - خليل الأحد 28 يوليوز 2019 - 17:03
الدولة تريد هكذا وتشجع عليه لكي يبقى الشعب منوما مغناطيسيا ولا يستفيق للمطالبة بحقوقه يا أمة ضحكت من جهلها الأمم
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5 - vlademire الأحد 28 يوليوز 2019 - 17:04
اتمنى أن أكون مخطئا و لكن هذا الشعب يستحق ما يحدث له
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13
6 - سامي فقيه الأحد 28 يوليوز 2019 - 17:05
دولة تزعم انها حديقة تشجع مواسيم الوثنية لتحقيق أهداف سياسية وتشجع جميع وساءل التنويم من مهراجانات الزوايا والاولياء الى الكرة !!
اما الا فعال التي تنمي قدرات المواطن فهي محضورة وحتى الملتقيات للتوعية والأفلام الوثائقية فهي تفرض عليها تعتيم رهيب !!
ما كاين غير دردك وعاود دردك وزيد دردك
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8
7 - مغربي من المنفى الأحد 28 يوليوز 2019 - 17:05
هذا ما يريده النظام الحاكم ان ينظر للشعب بانه لا يعرف شيئا عن السياسة ودائما سيبقى تحت ضغط السلطة هذا كله حرام هذا ماكان في عهد الرسول ص اذا انتم شيعة
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8 - كنابلة الأحد 28 يوليوز 2019 - 17:06
وااا نااااري معامن عايشيييييبببين...................
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7
9 - الوطنية الأحد 28 يوليوز 2019 - 17:06
اش هذ الجهل زيدو الشباب جهلا وهمجية لا ينقصه الا هذا هو في الحضيض الأسفل ويستمر في رقصه الهستيري الهمجي
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7
10 - مستغربة في أحوال بلادها الأحد 28 يوليوز 2019 - 17:07
يا لطيف من عادات همجية لقوم استغفروا في الجاهلية!!!! انا اتعجب لم لا يستعمل هؤلاء الشباب والكهول قوتهم البدنية لتنظيف انفسهم وبيوتهم وأمام بيوتهم وشوارعها ومراحيضهم وووووالمغرب تتساقط ازباله واساخه في كل أركانه كانت في المدن ام في البادية. والله المغرب يعيش فترة رهيبة يرثى لها...حتى أنني استحي ان أقول أنني مغربية.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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5
11 - Mogador الأحد 28 يوليوز 2019 - 17:07
تتشابه المواسم في البلاد من حيث الطقوس و الشعائر التي ترمز للجاهلية البائدة و الزمن الغابر، فرغم بعض مظاهر التطور و التقدم في المجتمع المغربي لا تزال بعض فئاته تعيش في ظلام دامس و جهل مطبق.
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12 - script الأحد 28 يوليوز 2019 - 17:08
"ويهزهم الشيطان هزا" صدق الله العظيم
التخلف بعينه
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3
13 - kjkj الأحد 28 يوليوز 2019 - 17:11
اش هاد التخربيق لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم، هذا تخلف كبير في عصر التطور و العلم و لكن السبب في هاد المهزلة و الكثير بحالها راه معروف... يا ربي تحمينا و تعاونا و تبعد عنا كل أنواع التخربيق التخلف يا أيها القوم رجعو لدينكم عالاقل غتعرفو حنا بريئين من هاد الممارسات في ديننا.
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14 - محمد مداني الأحد 28 يوليوز 2019 - 17:12
لا أجد وصف لدولة لزال أبناءها يعيشون طقوس الشعودة والدجل مع حركات شيطانية لم تكن حتى في العصر الجاهلي.
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15 - المكناسي الأحد 28 يوليوز 2019 - 17:12
اللهم لا تؤاخدنا بما فعل السفهاء منا.
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16 - السعيدي الأحد 28 يوليوز 2019 - 17:16
هذا ليس بموسم، هذا مشتل لتخريج المشرملين والمجرمين.
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17 - بسيط الأحد 28 يوليوز 2019 - 17:19
حين توفي رسول الله عليه الصلاة و السلام لم يترك ورائه حمادشة، عيساوة، صوفيين، شيعة، سنيين، سلفيين، حنفيين او فينيقيين... بل ترك بكل بساطة مسلمين. و المسلمون هم المؤمنون اللذين يعملون الصالحات.
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18 - محمود الأحد 28 يوليوز 2019 - 17:29
كل حركة يقوم بها الإنسان إلا و لها هدف أتساءل ما هي فائدة هاؤلاء من هذه العروض ؟ أكل الشوك أكل الجمر و بعدها الى أين يريدن الوصول ؟ أضن أنها أفعال مقززة لا قيمة و لا فائدة لها .
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