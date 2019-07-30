24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
30/07/2019
الأيام القادمة
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:54
|06:34
|13:39
|17:18
|20:34
|22:00
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟
- نصائح ذهبية للحماية من الحروق الشمسية خلال فصل الصيف
- يهم أصحاب حواسيب "ويندوز7" .. ما العمل بعد انتهاء دعم "مايكروسوفت"؟
- ثورة "الذكاء الاصطناعي" تجتاح العالم وسط تحديات أمنية وقانونية
- ابتكار جهاز إلكتروني جديد يساعد البكم على الكلام
- "الغذاء النباتي" يحدّ من خطر الإصابة بداء السكري
20 سنة من الحكم .. البطالة والهجرة تؤججان مطالب وأحلام الشباب (5.00)
تعديل برلماني يُطالب بتدريس أبناء الوزراء في المدرسة العمومية (5.00)
خيار الانفراج والإفراج .. طيّ ملف معتقلي الحسيمة ينتظر التفاتة ملكية (5.00)
- تعديل برلماني يُطالب بتدريس أبناء الوزراء في المدرسة العمومية - (94)
- تتويج "أسرع حمار وأجمل أتان" يسدل ستار مهرجان بني عمار - (55)
- 20 سنة من حكم الملك محمد السادس .. المغرب على سكّة الحداثة - (51)
- العماري يدعو إلى تحررّ الأمازيغية من مخلفات ورواسب الحركة الوطنية - (44)
- غياب عروض أنديّة عالميّة كبيرة يُبقي زياش في أياكس أمستردام - (42)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الخطاب الملكي
الاثنين 29 يوليوز 2019 - 22:50
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - abdou الاثنين 29 يوليوز 2019 - 23:19
عاش الملك وعاش شعب ملك رائع وشعب رائع ...نتمنى من الله ان يصلح حال البلاد والعباد
تعليق غير لائق
-18
2 - nourdine الاثنين 29 يوليوز 2019 - 23:50
vive le roi, vive le Maroc et vive les marocains.
3 - مواطنة الاثنين 29 يوليوز 2019 - 23:53
ملكنا العزيز ...هل تعلم أنه من بين شعبك العزيز ...من يعانون وسط الجبال !! من فقر وبرد !! أناس ليس لهم إلا الله تعالى ...!! لايطمعون في منصب او جاه ..كل مايرغبون فيه طعام يسد جوعهم ... واغطية تكسي بردهم !!! ومستشفيات قريبة ... !! يريدون لو تفك العزلة عنهم ...!!
هل تعلم أنه من شعبك العزيز من يعاني من البطالة شباب وشابات حاصلين على شواهد جامعية يهرعون إلى كل فرصة تتاح لهم لينقذوا أنفسهم من بؤس البطالة !!!
هل تعلم أنه من شعبك العزيز ...شباب سئموا من حال البلاد ... فألقوا أنفسهم في قوارب الموت مهاجرين إلى بلدان اجنبية .. فمنهم من قضى نحبه ...!! ومنهم من تشرد في الغربة !!! كل هذا في سبيل تحقيق أحلامهم ...
هل تعلم انه من شعبك العزيز من مات مدفونا تحت التراب !!! أجل دفنوا وهم أحياء بل وتطلب الأمر ازيد من يوم كامل لإخراجهم ...!! ذلك ان بنية الطرق في المغرب خصوصا الطرق المؤدية إلى القرى لازال تعاني من تهميش ....!!!
ملكنا العزيز ... هل تعلم حال بلاد المغرب حقا ؟؟
هل تعلم أنه من شعبك العزيز من يعاني من البطالة شباب وشابات حاصلين على شواهد جامعية يهرعون إلى كل فرصة تتاح لهم لينقذوا أنفسهم من بؤس البطالة !!!
هل تعلم أنه من شعبك العزيز ...شباب سئموا من حال البلاد ... فألقوا أنفسهم في قوارب الموت مهاجرين إلى بلدان اجنبية .. فمنهم من قضى نحبه ...!! ومنهم من تشرد في الغربة !!! كل هذا في سبيل تحقيق أحلامهم ...
هل تعلم انه من شعبك العزيز من مات مدفونا تحت التراب !!! أجل دفنوا وهم أحياء بل وتطلب الأمر ازيد من يوم كامل لإخراجهم ...!! ذلك ان بنية الطرق في المغرب خصوصا الطرق المؤدية إلى القرى لازال تعاني من تهميش ....!!!
ملكنا العزيز ... هل تعلم حال بلاد المغرب حقا ؟؟
4 - ابراهيم ع الثلاثاء 30 يوليوز 2019 - 00:00
الله.......الوطن.........الملك
كل الأمل والرجاء أن تفقه ......أذان ما تضمنه الخطاب الملكي وتعمل ....أياد لتجسيده على أرض الواقع ،ويتحرك الجميع كل من موقع مسؤليته إخلاصا للتوجهات النيرة لعاهل البلاد،بارك في عمره،وأهله ،وفي مسعاه.
وفق الله الجميع لما فيه خير البلاد وساكنته.
كل الأمل والرجاء أن تفقه ......أذان ما تضمنه الخطاب الملكي وتعمل ....أياد لتجسيده على أرض الواقع ،ويتحرك الجميع كل من موقع مسؤليته إخلاصا للتوجهات النيرة لعاهل البلاد،بارك في عمره،وأهله ،وفي مسعاه.
وفق الله الجميع لما فيه خير البلاد وساكنته.
5 - الحاج محمد الثلاثاء 30 يوليوز 2019 - 00:05
باسم الله مجراها ومرساها ، الى الإمام نحو غد أفضل
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5