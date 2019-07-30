24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/07/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5406:3413:3917:1820:3422:00
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. مركز لاصطياف أبناء العسكر (5.00)

  2. سباق الحمير في بني عمار (5.00)

  3. 20 سنة من الحكم .. البطالة والهجرة تؤججان مطالب وأحلام الشباب (5.00)

  4. تعديل برلماني يُطالب بتدريس أبناء الوزراء في المدرسة العمومية (5.00)

  5. خيار الانفراج والإفراج .. طيّ ملف معتقلي الحسيمة ينتظر التفاتة ملكية (5.00)

قيم هذا المقال

3.00

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الخطاب الملكي

الخطاب الملكي

الاثنين 29 يوليوز 2019 - 22:50

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - abdou الاثنين 29 يوليوز 2019 - 23:19
عاش الملك وعاش شعب ملك رائع وشعب رائع ...نتمنى من الله ان يصلح حال البلاد والعباد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-18
2 - nourdine الاثنين 29 يوليوز 2019 - 23:50
vive le roi, vive le Maroc et vive les marocains.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
3 - مواطنة الاثنين 29 يوليوز 2019 - 23:53
ملكنا العزيز ...هل تعلم أنه من بين شعبك العزيز ...من يعانون وسط الجبال !! من فقر وبرد !! أناس ليس لهم إلا الله تعالى ...!! لايطمعون في منصب او جاه ..كل مايرغبون فيه طعام يسد جوعهم ... واغطية تكسي بردهم !!! ومستشفيات قريبة ... !! يريدون لو تفك العزلة عنهم ...!!

هل تعلم أنه من شعبك العزيز من يعاني من البطالة شباب وشابات حاصلين على شواهد جامعية يهرعون إلى كل فرصة تتاح لهم لينقذوا أنفسهم من بؤس البطالة !!!

هل تعلم أنه من شعبك العزيز ...شباب سئموا من حال البلاد ... فألقوا أنفسهم في قوارب الموت مهاجرين إلى بلدان اجنبية .. فمنهم من قضى نحبه ...!! ومنهم من تشرد في الغربة !!! كل هذا في سبيل تحقيق أحلامهم ...

هل تعلم انه من شعبك العزيز من مات مدفونا تحت التراب !!! أجل دفنوا وهم أحياء بل وتطلب الأمر ازيد من يوم كامل لإخراجهم ...!! ذلك ان بنية الطرق في المغرب خصوصا الطرق المؤدية إلى القرى لازال تعاني من تهميش ....!!!

ملكنا العزيز ... هل تعلم حال بلاد المغرب حقا ؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - ابراهيم ع الثلاثاء 30 يوليوز 2019 - 00:00
الله.......الوطن.........الملك
كل الأمل والرجاء أن تفقه ......أذان ما تضمنه الخطاب الملكي وتعمل ....أياد لتجسيده على أرض الواقع ،ويتحرك الجميع كل من موقع مسؤليته إخلاصا للتوجهات النيرة لعاهل البلاد،بارك في عمره،وأهله ،وفي مسعاه.
وفق الله الجميع لما فيه خير البلاد وساكنته.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
5 - الحاج محمد الثلاثاء 30 يوليوز 2019 - 00:05
باسم الله مجراها ومرساها ، الى الإمام نحو غد أفضل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.