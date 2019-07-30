24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/07/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5406:3413:3917:1820:3422:00
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. مركز لاصطياف أبناء العسكر (5.00)

  2. 20 سنة من الحكم .. البطالة والهجرة تؤججان مطالب وأحلام الشباب (5.00)

  3. تعديل برلماني يُطالب بتدريس أبناء الوزراء في المدرسة العمومية (5.00)

  4. خيار الانفراج والإفراج .. طيّ ملف معتقلي الحسيمة ينتظر التفاتة ملكية (5.00)

  5. هل يقفل لقجع باب تدريب المنتخب المغربي أمام "الناخب الفرنسي"؟ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | طنجة تحتفل بذكرى عيد العرش

طنجة تحتفل بذكرى عيد العرش

الثلاثاء 30 يوليوز 2019 - 11:09

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.