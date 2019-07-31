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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | حقيقة جرّ مواطن بسلسلة

حقيقة جرّ مواطن بسلسلة

الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 17:48

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - Hassan الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 18:26
لا حول ولا قوة إلا بالله أفراد القوات المساعدة غير مكونة تكوينا قانونيا وفي كثير من الأحيان تخضع لسلطة القائد وتنفذ أوامره . كان على القائد أن. يطلب مؤازرة رجال الأمن . .. القوات المساعدة شبه عسكرية .
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2 - الأسواق النموذجية. الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 18:28
نعم لتحرير الملك العام نعم لتحرير الملك العام كفى من ترييف المدن
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3 - kattani simo الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 18:30
اغلبية الباعة المتجولين ثقافة وحدة وعقلية واحدة اينما حلو حل الفسق،والكلام النابي والسرقة والتحرش وتعاطي الخمر اما الملا كفيما كان رد السلطات فهو انسب لهذه الكائنات المتخلفة
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4 - N.H الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 18:31
لا حول و لاقوة إلا بالله يمارس الظلم في حق المغاربة يوميا من طرف المخزن بدون حسيب و لا رقيب لكن الخطأ ديال الشعب المغربي لأننا عديمي الرجولة و المروئة
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5 - بعبوا ابراهيم الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 18:32
يجب تطبيق القانون بحدافره في حق كل من سولت له نفسه خرق القانون أما البحت عن أتفه الأشياء لتخويف رجال الأمن أو السلطة مما يدفع بالبلاد إلى والانفلات الأمني.....ونحن كمواطنين ننادي من بيدهم أمن البلاد والعباد إلى عدم الامتتال إلى جمعيات العهارة والسحاقيات واللصوص فإنهم لا يمتلوننا ولم نصوت عليهم حتى يتكلموا باسمنا بل هم مجرد دمى تسير بايادي خارجية للدفع بالبلاد إلى ما لا تحمد عقباه
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6 - youness الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 18:33
ان الله يمهل ولا يهمل غير صبر الشباب لابد من يوم يستجيب فيه القدر
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7 - ⴰⵎⴴⴰⵔ الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 18:34
بالرغم أن المواطن هو من وضع السلسلة على عنقه، هذا لا يعطي لرجل السلطة أن يجره بهذه الطريقة المشينة وخاصة أن المواطن لم يكن مسلحا ولم يبدي أي مقاومة، هذه تصرف غير أخلاقي من رجل سلطة يبين مدى الإستهزاء والعبث بالمواطنين.
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8 - moha الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 18:35
اللهما إن هذا منكر حسبي الله ونعم الوكيل
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9 - مغترب الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 18:35
العشوائية ،التلاعب و الفساد في كل شئ، لك الله ياوطني ،
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10 - قاسم الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 18:36
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
حسبنا الله ونعم الوكيل حتى حنا اللي نحسبو نفسنا مواطنين صالحين غادي نسمحو فهاد الصلاح
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11 - Karim الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 18:39
المشكل من الطرفين:
- الباعة المتجولون يرفضون التنظيم في اسواق القرب و يصرون على احتلال الملك العمومي
- السلطات وقعت في فخ إحترام الانسان في ظروف اعتقال الرجل و اهانته امام الجميع
الله يهدي الجميع
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12 - Ziryab الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 18:41
مهما كانت المخالفة التي قام بهذا هذا الشخص فمن غير المعقول اقتياده بتلك الطريقة المهينة للإنسان. لا يمكن تبرير بأي شكل من الأشكال اقتياد شخص بسلسلة موضوعة في عنقه كالحيوان، و لو هو الذي وضعها بنفسه. هذه الفيديو ستتناقله المواقع العالمية و تعطي صورة سلبية عن المغاربة.
أما فيما يخص تحرير الملك العام الذي هو سبب الإعتقال. فالمشكل موجود في السياسة الإنتقائية التي تنهجها الدولة. بحيث تعتمد على الحملات الموسمية في مناطق دون أخرى. ففي الوقت الذي تحرر شارعا تجد شوارع أخرى محتلة أو تقوم بتغريم مقهى تجد مقاهي أخرى تشتغل بدون مشكل و كأنها خاضعة لدولة أخرى. ثم تتوقف الحملة إلى موسم آخر. و بالتالي تعطي هذه السياسة المترددة و المحدودة في الزمان و المكان انطباعا على عدم جديتها و تشجع أكثر على استفحال هذا المشكل.
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13 - اسماعيل الأدوزي الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 18:42
مجموعة من الناس يريدون تعميم الفوضى في آسفي
السيد دار السلسلة لراسو
أصبحوا يريدون الصاق السلسلة بالغير
هؤلاء هم الذين حولوا الشوارع الى مزابل
وحولوا الطرق داخل الأسواق الى زحام
ويعيشون في الفوضى
ولا يريدون عنها بديلا
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14 - مواطن مغربي الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 18:47
اذكى لقطة ممكن أن تصورها كاميرا خفية..هذه ماركه مغربية مسجلة حلت مكان سكب البنزين.. سلسلة مربوطة من العربة الى عنق صاحبها
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