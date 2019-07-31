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كُتّاب وآراء
والدة المقيّد بسلسلة
الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 18:45
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - فاتن الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 20:59
مصيبة كبيرة هادي كنت اعتقد ان الصورة مفبركة ايعقل ان يساق البشر بتلك الطريقة حسبي اللخ ونعم الوكيل لا يجب السكوت او التساهل نهائيا مع هاتخ الواقعة والا سيصبح هكدا مصيرنا جميعا يوما ما زد على دلك الدمار النفسي لعائلة دلك الشخص امام مجتمع جاهل سيصبحون سيرة على كل لسان
2 - يوغرطة الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 21:04
شمن حق الله يهديك راه هو لي عمل السنسلة فعنقو باش يستغل الملك العام صحة. طبعا القايد كيستغل الوضعية لصالحه لبيعه الاوهام للفراشة والبيع والشراء في الشارع العام
3 - مهاجر الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 21:11
السلام عليكم و الهربة الي بقى في المغرب راه فرات و سمعتو الخطاب و الي لقا فين غير اهرب
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