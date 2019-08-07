24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0206:4013:3817:1620:2721:51
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. الاسم الخفي لمعركة وادي المخازن (5.00)

  2. "ذكريات حاج" .. هذه معاني دعاء التلبية والسعي بين الصفا والمروة (5.00)

  3. انهيار "عمارة القنيطرة" يسائل حماية أرواح السكان ومعايير البناء (5.00)

  4. البنك الدولي ينتقد ضعف آثار الاستثمار على نمو اقتصاد المملكة (5.00)

  5. نقابة تعليمية ترفض نتائج منصب بالقصر الكبير (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الوردي والتراث الإسلامي

الوردي والتراث الإسلامي

الأربعاء 07 غشت 2019 - 00:03

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - جمال بوشمسة الأربعاء 07 غشت 2019 - 00:52
الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمت محبطا كما تتوهمين بل مات بعد ان ادى الرسالة كاملة وبعد ان جاهد في الله حق جهاده والدليل هو انه لما وصل اجله خيره ملك الموت بين البقاء حيا او الموت ففظل الرسول الالتحاق بالرفيق الاعلى ولو كان هناك شيء من امر المسلمين يحبطه ولم يحسم فيه بعد لطلب من ملك الموت تاجيل موته، لقد مات راضيا مرضيا عليه ياسيدتي وهذا ما يحبطكم انتم .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.