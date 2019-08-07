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كُتّاب وآراء
الوردي والتراث الإسلامي
الأربعاء 07 غشت 2019 - 00:03
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - جمال بوشمسة الأربعاء 07 غشت 2019 - 00:52
الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمت محبطا كما تتوهمين بل مات بعد ان ادى الرسالة كاملة وبعد ان جاهد في الله حق جهاده والدليل هو انه لما وصل اجله خيره ملك الموت بين البقاء حيا او الموت ففظل الرسول الالتحاق بالرفيق الاعلى ولو كان هناك شيء من امر المسلمين يحبطه ولم يحسم فيه بعد لطلب من ملك الموت تاجيل موته، لقد مات راضيا مرضيا عليه ياسيدتي وهذا ما يحبطكم انتم .
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