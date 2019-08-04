24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5906:3813:3917:1720:3021:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. تقرير: رُبع المغربيات يرضعن أطفالهن طيلة سنتين (5.00)

  2. البكاري: خرجة "طلقوا الدراري" تمهّد لتقديم "ملتمس العفو" إلى الملك (5.00)

  3. انتزاع ورم يزن 14 كيلوغراما بمستشفى الرشيدية (5.00)

  4. مغاربة يواجهون الإسلاموفوبيا بتطبيق في إسبانيا (5.00)

  5. حملة وطنيّة تتمسّك بـ"جلود عيد الأضحى" لتفادي خسائر بالملايير (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مُؤامرة اغتيال الحسن الثاني

مُؤامرة اغتيال الحسن الثاني

الأحد 04 غشت 2019 - 02:55

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.