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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | روعة طبيعة وادي القنار

روعة طبيعة وادي القنار

الأحد 04 غشت 2019 - 18:20

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - مواطنة 1 الأحد 04 غشت 2019 - 18:41
كل ما في الأمر أن الناس في حاجة لمسابح في فصل الصيف ، المسابح في الدول الغربية متوفرة في كل حي بالمجان ، لكن في بلدنا أصبحت لنخبة معينة . ومن يجد تجمعا للماء بأي مكان يغتنم الفرصة للسباحة بالمجان ...
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2 - أبو بكر الأحد 04 غشت 2019 - 19:11
مازالت هذه المنطقة قليلة البشر ، وهذا سر احتفاظها بطبيعة عذراء.

الان بدأ الزوار و المرتادون و بدأت آثار هذا الارتياد تظهر : قنيتات المياه المعدنية، بلاستيك التلفيف ، بقايا الطعام التي تجلب الذباب و حشرات أخرى...

المهم و باختصار بدأ التلوث بسلوك الانسان الغير المتحضر ( رغم قدوم المرتادين لهذه المنطقة من مناطق توصف بالمدينة )

سلوك أغلبهم سلوك همجي متخلف، ( خمر ، حشيش ، دعارة ، تحرش و رمي الازبال في كل مكان ) ليتهم لم يأتوا .
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3 - marroqui الأحد 04 غشت 2019 - 19:17
ترى اين توجد هده المناظر..انها جميلة..تستحق ان يستمتع بها الانسان...فعلا المغرب بلد غني بمناظره الخلابة....
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4 - ابوزياد الأحد 04 غشت 2019 - 19:22
هادو لي كيمشيو لخارج يدوزو الكونجي حاولو تكتشفو بلادكم راها من اروع ما خلق الله. و الحمد لله
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