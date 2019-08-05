24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
05/08/2019
الأيام القادمة
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:00
|06:38
|13:38
|17:17
|20:29
|21:53
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟
- إمارة دبي تستضيف القمة العالمية للاقتصاد الأخضر
- لَو لَم أكُن تِطوَانياً لتمنيتُ أن أكُونَ كذلك..!
- قتلى وجرحى في حادث انفجار بالعاصمة المصرية
- تتويجات تسدل الستار على "ولاد الحومة" بطنجة
- شاطئ أكادير يحتضن مكتبة "الديوان المغربي"
المكي أكنوز: لا كرامة في وطن "يُهين" الإبداعات والفنون الأمازيغية (5.00)
حمزة نمرة: الفنّان ابن الواقع .. وجمهور المغرب دعم "إيناس إيناس" (5.00)
التوقيع على الوثيقة الدستورية يطوي صفحة "حُكم البشير" في السودان (5.00)
- العثماني: "تغيير التوقيت" طاله التضخيم .. و"فرنسة التعليم" غير واردة - (119)
- رصيف الصحافة: مليشيات البوليساريو تنتشر قرب سواحل الأطلسي - (76)
- وزارة التربية ترد على طلبة الطب بتحديد تواريخ الدورة الاستدراكية - (57)
- ضعف "الكفاءات الحزبية" يلاحق الحكومات المغربية منذ الاستقلال - (51)
- توقيف متورط آخر في قطع طريق "القنيطرة ـ فاس" - (48)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
قصة احتراق طفلة
الاثنين 05 غشت 2019 - 12:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
1 - yaaaaaaaaadris الاثنين 05 غشت 2019 - 12:23
الله يرحم تلك الطفلة ، و إلهم ذويها الصبر والسلوان ، و إجعل دمها لعنة على كل مقصر في أداء واجبه ،
الملفت للنظر ، هو عدم أخذ شهادة " رجال " الوقاية المدنية
الملفت للنظر ، هو عدم أخذ شهادة " رجال " الوقاية المدنية
2 - saad الاثنين 05 غشت 2019 - 12:25
كنشوف لفيديو كنت ألم بزااااااااف وكنتحرق ونفس لوقت كنشوف علاش دولة في لمظاهرات اساسدة كتجيب آليات ضخمة للمياه باش تفض تجمع ولبنت كتحترق قدام لبشار وناس تغوت سيارة إطفاء واحدة اربي اش وقع في هد بلاد بلاد مسلمين ياربي اش هدشي حتى لين اللهم جعل هد طفلة لسوء موتتها في جناتك الفردوس وهل على أهلها بصبر وعظم أجرهم وجبر خاطرهم إن لله وإن إليه راجعون
3 - أشرف الاثنين 05 غشت 2019 - 12:27
تعازي لأسرة الضحية ولساكنة سيدي علال البحراوي وللمغرب. إنا لله وإنا إليه راجعون.
4 - الملالي الاثنين 05 غشت 2019 - 12:30
كون كنا فدولة الحق و القانون كون الحكومة قمات استقالتها و اعتذار لوفاة بريئة بسبب عدم تحمل المسؤولية.و لكن عند الحق سوف نختصم.
5 - سهام الاثنين 05 غشت 2019 - 12:30
غادي نطرطق أنا للي بعيدة فما بالك امها و باها. تعقدت أقسم بالله الى تعقدت. عندي 3 ديال البنات يا ربي ليس لنا سواك يا الله يا رب إنا نستودعك أنفسنا و أولادنا و كل ما نملك. ليس لنا في هذه البلاد سواك يا الله.
أنا تعقدت و عقدت بناتي غير حاضياهم ممنوع لخروج خوفا من مجرم ضال يفترسهم. عقدتهم عنداكم هدي عنداكم هدي. تعقدت فهاد البلاد لا أمن لا تعليم لا صحة. أبسط الحقوق ما عندناش بناقص من هاد لبلاد اللهم إن هذا منكر. اللهم إن هذا منكر.
أنا تعقدت و عقدت بناتي غير حاضياهم ممنوع لخروج خوفا من مجرم ضال يفترسهم. عقدتهم عنداكم هدي عنداكم هدي. تعقدت فهاد البلاد لا أمن لا تعليم لا صحة. أبسط الحقوق ما عندناش بناقص من هاد لبلاد اللهم إن هذا منكر. اللهم إن هذا منكر.
6 - tazi الاثنين 05 غشت 2019 - 12:31
لا حولة و لا قوة الا بالله. الله يرحمك و يجعل مسواك الجنة مع الانبياء. الله ياخد الحق ف الوقاية المدنية و الحكومة المغربية و كل من كان مسؤول على وفاة هذه الطفلة البريئة ابنة هذه المدينة المهمشة. انتم ترتكبون جرائم حرب في حق الشعب المغربي نلتقي غدا امام الواحد القهار
7 - tazi الاثنين 05 غشت 2019 - 12:31
لا حولة و لا قوة الا بالله. الله يرحمك و يجعل مسواك الجنة مع الانبياء. الله ياخد الحق ف الوقاية المدنية و الحكومة المغربية و كل من كان مسؤول على وفاة هذه الطفلة البريئة ابنة هذه المدينة المهمشة. انتم ترتكبون جرائم حرب في حق الشعب المغربي نلتقي غدا امام الواحد القهار
8 - adounis الاثنين 05 غشت 2019 - 12:31
لا حول ولا قوة إلا بالله
مالقيتش الكلمات باش نوصف الشعور ديالي على فين وصلات هاد البلاد
مالقيتش الكلمات باش نوصف الشعور ديالي على فين وصلات هاد البلاد
9 - farid الاثنين 05 غشت 2019 - 12:32
حسبنا الله ونعم الوكيل، العكر على الخنونة،المهرجانات والاستعراضات والبروتوكولات ،لا إدارة لا صحة لا تعليم لا قضاء،فليقضي الله بالحق ،إن حسابكم عسير
10 - Brahim الاثنين 05 غشت 2019 - 12:33
أن الله وأن اليه راجعون
الوقاية المدنية عمل تطوعي يقوم به المواطن
عوض باش تدخلوا كتصورو
الوقاية المدنية عمل تطوعي يقوم به المواطن
عوض باش تدخلوا كتصورو
11 - مواطن الاثنين 05 غشت 2019 - 12:33
لك الله يا ابنتي هذا وطني لم يجدوا ماء لأنهم قامو برش الأساتذة الذين يدافعون عن حقهم برشاشات عالية الجودة لو استعملوها في إطفاء الحريق لكنت على قيد الحياة يا ابنتي حسبي الله ونعم الوكيل في هذا الوطن الجريح. رحمك الله .
12 - محمد دا الاثنين 05 غشت 2019 - 12:33
لا حول ولا قوة بالله القرن 21 ومازال ماعندناش جهاز وقاية مدنية .يجب على قائد هذا الجهاز الإستقالة فورا ومحاسبته ومحاسبة جميع من كان له يد في وفاة هذه الطفلة.
خلاصة القول هاد البلاد مابقينا فاهمين فيها والو
خلاصة القول هاد البلاد مابقينا فاهمين فيها والو
13 - عبدم الاثنين 05 غشت 2019 - 12:36
الله ياخد الحق لكان سباب.هاد الناس داينها غير للا ومالي...........بدون تعليق.ان لله وانا ايه راجعون
14 - محمد الاثنين 05 غشت 2019 - 12:36
حيوان في أوربا أفضل من مواطن مغربي ألاف المرات حسبنا الله ونعم الوكيل
المجموع: 14 | عرض: 1 - 14