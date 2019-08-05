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كُتّاب وآراء
حملة الكزار ديالي
الاثنين 05 غشت 2019 - 19:54
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - citoyen maghribi الاثنين 05 غشت 2019 - 21:06
Passer une vidéo instructive sur la façon de sacrifier la le mouton,le dépecer, et comment respecter l’hygiène Un vidéo c'est mieux que du bla bla
2 - eljoundi Naima الاثنين 05 غشت 2019 - 21:17
bel initiative et bonne action parce que on va aider les gens très pauvres dans tuer le mouton ou la chevre ou le vau sans crér des problèmes dans nos villes et en les maison des personnes une à une et sans laisser les salletés dans la rue, et à cotés des maisons
مبادرة طيبة و عمل صالح يساعد الناس الفقراء في دبح الخروف او الماعز او العجل بدو ن خلق مشاكل في مدننا و في المنازل الفردية واحدة واحدة و بدون ترك النفايات في الشارع و بجانب الدور....و شكرا بوكو ميرسي
مبادرة طيبة و عمل صالح يساعد الناس الفقراء في دبح الخروف او الماعز او العجل بدو ن خلق مشاكل في مدننا و في المنازل الفردية واحدة واحدة و بدون ترك النفايات في الشارع و بجانب الدور....و شكرا بوكو ميرسي
3 - صابر الاثنين 05 غشت 2019 - 21:22
الحولي ديالي والجزار ديال راسو . ( في الستينات كان الناس يتعاونون بينهم و لا يعرفون الاءجرة و كانوا يتكفلون بكل من لا يستطيع شراء الاضحية ) ثم اتى زمن الجزار
و المتطفلون و الشناقة و المجرمون . فاللهم انها سنة و ليست فرض فتقبل منا .
و المتطفلون و الشناقة و المجرمون . فاللهم انها سنة و ليست فرض فتقبل منا .
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