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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | جديد الأساتذة المتعاقدين

جديد الأساتذة المتعاقدين

الثلاثاء 06 غشت 2019 - 13:30

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مواطن من المغرب العميق الثلاثاء 06 غشت 2019 - 13:47
باراكا من الهدرة الخاوية .قريو ولاد الناس ولا فسخو العقدة وخليو ليبغا يخدم شهرين ديال الغياب حشومة بنتي فالتحضيري ماكتقفل تا حاجة ..دنوبكوم على راسكوم
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-8
2 - محمود الثلاثاء 06 غشت 2019 - 13:51
فرض عليهم التعاقد هل أنتم قاصرين ؟
ثم أن الوزارة لقيت الحل هو تعويضكم .
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-8
3 - ysn الثلاثاء 06 غشت 2019 - 13:53
هل هكذا يستعد الأستاذ و بهذا يعد... إضرابات ومعارك تخدمه هو و تناسى التلميذ و الإستعداد للتجويد التعليم
إذن نحن وجل الأباء ندعو الدولة لطرد كل من أضاع مستقبل أبنائنا
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-6
4 - البلولي الأستاذ الثلاثاء 06 غشت 2019 - 14:06
كرر الرجل .. اللذين فرض عليهم التعاقد... وعدة مرات... لم يفرض علينا بل وافقنا على التعاقد لانتشالنا من الفقر والعطالة... وافقنا عليه لاننا أصبحنا ننتظر كل شهر مرتبا نشد به رمقنا ورقم اسرنا... ماذا تريدون ... الوظيفة العمومية لا تستطيع إدماج الآلاف من الأساتذة. .امر غير ممكن... اتركونا نشتغل في هدوء..اتركوا أبناء الشعب المغربي الفقراء يدرسون .. ..التعاقد تطبقه عدة دول ..
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