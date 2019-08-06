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كُتّاب وآراء
تعويضات سنوات الرصاص
الثلاثاء 06 غشت 2019 - 16:49
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - عزوز الثلاثاء 06 غشت 2019 - 17:13
الدولة واالنظام ينتاهكوا حقوق الناس آنذاك.. ودابا الشعب يؤدي ويدفع أمواله من اجل الانصاف والمصالحة وجبر الضرر... تفهم تسطى... والجهل خير أحيانا..!!؟
2 - كمال المنصوري الثلاثاء 06 غشت 2019 - 17:18
هذه الفئة المستضعفة هي من تستحق تعويضات مالية في المستوى بالإضافة إلى جنودنا الذين كانوا محتجزين في تندوف و قاسوا ألوان العداب لكن عند عودتهم للوطن لم يتلقوا لا رواتبهم و لا ترقياتهم بل بعضهم كان مثلا في رتبة عريف و بعد عشرون سنة من الإحتجاز عاملته القيادة العليا للجيش على انه لازال عريفا و حصل على راتب شهري و تقاعد للعريف!!!
هؤلاء الناس يستحقون الملايين شهريا لانهم عانوا و قاسوا و تعذبوا من اجل الوطن ليس ك سي بنكيران يأخذ الملايين شهريا مقابل سنوات قلائل من العمل كرئيس حكومة! و ليس كالبرلمانات و الوزراء الذين يتقاضون الملايين مقابل نومهم بقبة البرلمان.
على جلالة الملك التدخل ليأخذ هؤلاء المستضعفون تعويضات في المستوى و أيضا هم من يستحقون خروف العيد و ليس خدام الدولة.
هؤلاء الناس يستحقون الملايين شهريا لانهم عانوا و قاسوا و تعذبوا من اجل الوطن ليس ك سي بنكيران يأخذ الملايين شهريا مقابل سنوات قلائل من العمل كرئيس حكومة! و ليس كالبرلمانات و الوزراء الذين يتقاضون الملايين مقابل نومهم بقبة البرلمان.
على جلالة الملك التدخل ليأخذ هؤلاء المستضعفون تعويضات في المستوى و أيضا هم من يستحقون خروف العيد و ليس خدام الدولة.
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