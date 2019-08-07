24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0206:4013:3817:1620:2721:51
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. من باريس إلى الحسن الثاني .. المالكي يستحضر مناقب اليوسفي (5.00)

  2. جامعية مغربية: هل اللغة العربية هي سبب فشل المنظومة التعليمية؟ ‎ (5.00)

  3. نقابة تدعو إلى حماية مستخدمي المقاهي والمطاعم (5.00)

  4. ولاية الأمن تحتفي بتلاميذ متفوقين في بني ملال (5.00)

  5. تأخر صرف التعويضات العائلية يجرّ غضبا على حكومة العثماني (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | ترقيم أضاحي العيد

ترقيم أضاحي العيد

الأربعاء 07 غشت 2019 - 16:15

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.