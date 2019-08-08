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كُتّاب وآراء
مغاربة وقرار الكاف
الخميس 08 غشت 2019 - 16:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - فرنسا الخميس 08 غشت 2019 - 16:50
الكأس للترشي عفوا الترجي !!! عاشت وداد الأمة ...جامعة كرة القدم مع القجع قوية فقط في ملايير رونار اللذي أكل لحم الشعب المغربي الشريف و مستقبلا المدرب الفرنسي الآخر لوران بلان من أجل أكل ما تبقى من عظام الشعب المغربي الشريف
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