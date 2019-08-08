24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0406:4113:3817:1620:2621:50
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. تجار البيضاء يرفضون دفتر تحملات الأسواق البلدية (5.00)

  2. الرواج الاقتصادي لعيد الأضحى يحقق معاملات بـ12 مليار درهم (5.00)

  3. جمهور الوداد يستقبل منح اللقب القاري للترجي بالإحباط والتشكيك (5.00)

  4. مقاطعة بضائع الاحتلال الإسرائيلي توحّد الفلسطينيين في "الأضحى" (5.00)

  5. نداء عاجل: أوقفوا حالا كل لابسات ولابسي الشورط في المغرب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مغاربة وقرار الكاف

مغاربة وقرار الكاف

الخميس 08 غشت 2019 - 16:30

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - فرنسا الخميس 08 غشت 2019 - 16:50
الكأس للترشي عفوا الترجي !!! عاشت وداد الأمة ...جامعة كرة القدم مع القجع قوية فقط في ملايير رونار اللذي أكل لحم الشعب المغربي الشريف و مستقبلا المدرب الفرنسي الآخر لوران بلان من أجل أكل ما تبقى من عظام الشعب المغربي الشريف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.