24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0406:4113:3817:1620:2621:50
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. تجار البيضاء يرفضون دفتر تحملات الأسواق البلدية (5.00)

  2. الرواج الاقتصادي لعيد الأضحى يحقق معاملات بـ12 مليار درهم (5.00)

  3. جمهور الوداد يستقبل منح اللقب القاري للترجي بالإحباط والتشكيك (5.00)

  4. مقاطعة بضائع الاحتلال الإسرائيلي توحّد الفلسطينيين في "الأضحى" (5.00)

  5. نداء عاجل: أوقفوا حالا كل لابسات ولابسي الشورط في المغرب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | عيد مبارك نظيف

عيد مبارك نظيف

الخميس 08 غشت 2019 - 17:41

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.