24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
10/08/2019
الأيام القادمة
|10
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:06
|06:42
|13:38
|17:16
|20:24
|21:47
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟
- منى تحتضن أكبر تجمّع للخيام بالعالم .. "ذنب مغفور وحج مبرور"
- دراسة: البشر سكنوا أعالي جبال أثيوبيا خلال العصر الجليدي
- الحجاج على صعيد عرفات
- عقوبة الشرطي القاتل
- قروض عيد الأضحى
11 عاما على رحيل الشاعر محمود درويش .. "عابر في إبداع خالد" (5.00)
مثقفون جزائريون يطلقون نداء "السّلام" لفتح الحدود مع المغرب (5.00)
"القامرة" قبل الأضحى .. التسعيرة مستقرة و"البُراق" يُخفف الاكتظاظ (5.00)
- مثقفون جزائريون يطلقون نداء "السّلام" لفتح الحدود مع المغرب - (100)
- "أبو حمزة" .. مغربي من هولندا يوزع الأكباش على معوزي المحمدية - (65)
- فاعلون يحذرون من مخاطر محدقة بالعربية ويرفضون "مدّ الفرنكفونية" - (60)
- سفير بلجيكا ينشُد التعقل بعد تهديد "قطع رؤوس" متطوعات أجنبيات - (53)
- انخفاض مُعدلات البطالة في المغرب .. "رقم وردي" يُخفي تناقضات - (52)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
بوطيب وتنظيم الحج
الجمعة 09 غشت 2019 - 23:03