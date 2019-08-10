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كُتّاب وآراء
مغاربة على صعيد عرفة
السبت 10 غشت 2019 - 15:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - ملاحضة السبت 10 غشت 2019 - 16:21
حج مبرور للجميع .مااتار انتباهي في الروبورتاج هو ان شركة DHL. توزع مضلاة الوقية من الشمس وشاهدنا بعد الحجاج وهم يحملون من تلات إلى خمس مضلاة للواحد بما أن واحدة تكفي لان آخرين لم تتح لهم الفرصة لاخد واحدة محتاجون إليها بسبب تصرف بعد الحجاج الغير اخلاقي .
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