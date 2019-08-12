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كُتّاب وآراء
نصائح غذائية لعيد الأضحى
الاثنين 12 غشت 2019 - 10:06
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - عبد الكبير الاثنين 12 غشت 2019 - 11:00
سمحي ليا اختي ولكن حنا ماشي خبايزية... حنا خبازيِّين...
هاهاها كيجاتكم هاد النكتة ؟ أنا اللي ختارعتها... اللي بغا نكت جديدة أولا اللي بغا ندير أنا وياه شي عمل نُكتي يتاصل بيا.
عيد مبارك سعييييييد و هشآام للجمييييع
هاهاها كيجاتكم هاد النكتة ؟ أنا اللي ختارعتها... اللي بغا نكت جديدة أولا اللي بغا ندير أنا وياه شي عمل نُكتي يتاصل بيا.
عيد مبارك سعييييييد و هشآام للجمييييع
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