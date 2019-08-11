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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مسيرة الشورت بالبيضاء

مسيرة الشورت بالبيضاء

الأحد 11 غشت 2019 - 15:23

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - البعمراني الأحد 11 غشت 2019 - 17:14
هذه المسيرة يجب ان تكون في تارودانت. وليس في عين الذياب. ثم لم نسمع يوما تضامنكم مع نساء مسلمات محجبات. تعرضن للمضايقات بسبب حجابهن. ام أن هؤلاء لايستحقون التضامن
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2 - أستاذة وطنية الأحد 11 غشت 2019 - 17:20
والله هذ المغاربة اي حدث ولاو ك يركبو عليه ويخرجون للشارع هي إسماع للأصوات المنددة لتصريح المستشار والاستاذ اللذين طعنا في لباس المتطوعات ام هي حملة سابقة لاوانها للانتخابات
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