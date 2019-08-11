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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مُحْسن يتبرع بالأضاحي

مُحْسن يتبرع بالأضاحي

الأحد 11 غشت 2019 - 20:25

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ربي زدهم من فضلك الأحد 11 غشت 2019 - 20:40
فين اغراس اغراس وفين احيزون وفين القجع وفي صاحب 9 مليون واكثر في التقاعد وفين الوزراء والبرلمانيين وفين اصحاب الابنا ك وفين هي الصناديق السوداء / نشكر هدا المحسن وامثاله وربي يزيدكم من فضله
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38
2 - مهاجر وجدي الأحد 11 غشت 2019 - 20:44
المواطن البسيط يحاول إسعاد الفقير و البرلماني يطالب بالمعاش ويسرق الحلوى من القبة بالخفاء على العموم ناس الخير راهم باينين اوناس الجوع راهم باينين
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40
3 - Muhammad ALGÉRIE +1 الأحد 11 غشت 2019 - 20:57
جزاك الله كل خير اللهم اجعل هذا العمل في ميزانه مقبول نصرك الله لقد كنت رحيم بالناس الفقراء وكنت سبب في إسعاد ناس المحتاجين
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29
4 - عبده / الرباط الأحد 11 غشت 2019 - 21:15
سيجازي الله هذا المحسن خير الجزاء....و كذلك الاشخاص الذين يساعدونه على توزيع لحوم هذه الاضاحي او طهيها حيث قال احدهم بانه لن يعود الى بيته الا بعد ان ياكل الجميع و توزع كل اللحوم... هذا هو ما يسمى بالتكافل الاجتماعي بين المواطنين
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