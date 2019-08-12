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كُتّاب وآراء
شي رؤوس الاكباش
الاثنين 12 غشت 2019 - 13:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - مهاجر الاثنين 12 غشت 2019 - 18:48
لاحظت لايوجد مثل هذالطقوس بمناسبة عيد الاضحى المبارك الى في المغرب السعيد أنا أعيش في السعودية أكثر16سنة ولا يوجد مثل هذا لي نراه سواء قبل العيد أو في يوم العيد لا أضاحي تباع هنا في الشوارع ولا رؤوس تحرق في الأزقة وكأن شوارع المغرب تصبح يوم العيد حلبة المصارعة لا ألوم مثل هذ الشباب ولكن واقعنا المر في المغرب
كذالك اطلع على عدة مقاطع بخصوص الناس الذين ليسى لهم أثمنة الأضحية أين الأغنياء وأين زكاة رؤوس أموالهم.. لكن لا ننكر أن فيه بعض المغاربة الخييرين الذين يدخلون فرحة عيد الأضحى على إخوانهم مثل الشاب يوسف الزروالي جزاه الله خير على عمله الخيري وإحسانه والناس لي يتبرعون بأموالهم ويثقون في هذ الشاب الأمين لإيصال الأمانة الى لي يستحقوها.
كذالك اطلع على عدة مقاطع بخصوص الناس الذين ليسى لهم أثمنة الأضحية أين الأغنياء وأين زكاة رؤوس أموالهم.. لكن لا ننكر أن فيه بعض المغاربة الخييرين الذين يدخلون فرحة عيد الأضحى على إخوانهم مثل الشاب يوسف الزروالي جزاه الله خير على عمله الخيري وإحسانه والناس لي يتبرعون بأموالهم ويثقون في هذ الشاب الأمين لإيصال الأمانة الى لي يستحقوها.
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