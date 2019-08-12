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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | نباتيون وطقوس الأضحى

نباتيون وطقوس الأضحى

الاثنين 12 غشت 2019 - 17:30

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - هل انتم مسلمون!!! الاثنين 12 غشت 2019 - 18:08
النباتيون ينعزلون داخل البيوت الى حين الانتهاء من طقوس عيد الاضحى: من صلاة و ذبح للاضحية.
ان تكون نباتيا هذا لا يمنع ان تبقى مسلما!
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31
2 - ابوزياد الاثنين 12 غشت 2019 - 18:20
الله اكبر الله اكبر و لله الحمد على مارزقتنا من بهيمة الأنعام
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11
3 - الأنعام الاثنين 12 غشت 2019 - 18:30
هاده المجموعة يضهر عليها أنه من أصحاب الحريات الفردية في أي شئ. الانعام خلقها الله لنتمتع بها.من اللحوم والأسماك والطيور الخ .فلا نحرم أنفسنا من عطاء الله.
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10
4 - مهاجر وجدي الاثنين 12 غشت 2019 - 18:39
إنها مجرد حجة فقط بأن النباتي لايدبح للهروب من تأدية الشعائر الدينية إن عيد الأضحى هو قربان إلى الله سبحانه وتعالى أنا شخصيا لا آكل لحم الخروف و أبنائي كذلك ولكن أشتريه في يوم العيد بحجة أنني مسلم و أتصدق به أو أشويه بأكمله اونعرض على العائلة و الباقي للصدقة
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5
5 - حسن القنيطري الاثنين 12 غشت 2019 - 18:41
كائنات جميلة غريبةُ الأطوار ظهرت في مغربنا الحبيب،إلى جانب فِرَقٍ أخرى..كائناتٌ ظريفة نباتيةٌ،مُسالِمَةٌ،لا ذبح ولا سلخ ولا أجواء عيد الأضحى..كائنات رَغِبَتْ عن سُنَة نبي الله إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام..
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6 - mounir Paris الاثنين 12 غشت 2019 - 18:44
قال رسول الله صلى الله عليه الاسلام إسلام أتا غريبا وسيعود غريبا لم اكن اعلم بان هذه الكائنات تعيش معنا في المغرب
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5
7 - Amina الاثنين 12 غشت 2019 - 18:47
على الأقل ماغاديش يوسخوا الشوارع العامة إلى أن تصبح كل المدن و القرى مطارح كبرى
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8 - زكي عنب الاثنين 12 غشت 2019 - 18:49
اول مرة أرى نخبة من الشباب مختلفون مع الشرع ( في حالة اذا كانوا يتعمدون عدم أكل اللحوم ليس من ناحية اختلاف الأذواق وإنما تعاطفا مع الحيوان وضد ذبحه .. فهذا مخالف للشرع ويغضب الله تعالى ) لان لا معقب لحكمه سبحانه .. لكن لأول مرة أرى أشخاص رغم كل هذا مؤدبون ويحترمون الاخر .. لهذا صراحة اقول لهم ان بأنفسهم أشياء جميلة بكثرة .. وادعوهم لمراجعة أفكارهم والتصالح مع الله ومع أنفسهم.. أرى انهم قادرون لان بهم طيبة وأدب لا يكونان الا في قلة من عباد الله في هذا الزمن المتناقض .. شكرا هسبريس
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9 - غير دايز الاثنين 12 غشت 2019 - 18:53
لا رهبانية في الاسلام فهده سنة الله في كونه الي ان يرث الله الارض و من عليها .
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10 - مغربي الاثنين 12 غشت 2019 - 18:58
شخصيا أفكر أن أكون نباتيا. .لكن هذا لا يعني أن لا أكون مسلما. .الإسلام دين الرحمة و الحرية. .لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ..إن تكون نباتيا و أن تؤدي حقوق الله فهذا من حق كل فرد
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11 - جميلة الاثنين 12 غشت 2019 - 19:01
حسب ما فهمته من الفيديو أن هؤلاء الأشخاص ليسوا نباتيين لأن النباتية هي نظام غذائي يعتمد على النباتات فقط . و كون الانسان نباتيا - كما قال المعلق الأول-
لا يمنع أن تكون مسلما . و ليس هناك علاقة على الاطلاق . و لكن أصحاب الفيديو يظهر أنهم لادينيون و لكنهم يختبئون وراء النباتية .
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