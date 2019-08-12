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كُتّاب وآراء
فاجعة انتحار ليلة العيد
الاثنين 12 غشت 2019 - 16:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - أمين الاثنين 12 غشت 2019 - 18:00
يعيش الفقير حياته كلها مقهورا فلما يضحك مرتا يصورونه و يقولون المال لايصنع السعادة
2 - خليلوفيتش الاثنين 12 غشت 2019 - 18:32
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن من يتحمل مسؤولية هذا الحادث؟
3 - mounir الاثنين 12 غشت 2019 - 18:36
صراحه المغرب هم المعدبون فوق الارض حتى الناس يعطون التعليقات وجوههم تدل على فقر وقهر لك الله يا بلدي المغرب مو تغرب في باريس السلام عليكم هسبريس انشر من فضلك
5 - rabatage الاثنين 12 غشت 2019 - 19:00
الى خليلوفيتش
الذي يتحمل المسؤولية كاملة هي السلطات لان كيف يعقل السيد مشكوك في امره بانه عنف زوجته او قتلها ولم يتم القبض عليه حتى تمكن من الانتحار و الله اعلم
الذي يتحمل المسؤولية كاملة هي السلطات لان كيف يعقل السيد مشكوك في امره بانه عنف زوجته او قتلها ولم يتم القبض عليه حتى تمكن من الانتحار و الله اعلم
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