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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | أجواء الصيف بالسعيدية

أجواء الصيف بالسعيدية

الثلاثاء 13 غشت 2019 - 16:13

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1 - مهاجر وجدي الثلاثاء 13 غشت 2019 - 17:27
كالك السعيدية مزيانة ما عرفت منين جاها الزين او هي مافيهاش حتى مرحاض أود الله ينعل الشيطان اوصافي ماراكم عارفين والو أو ماراكمش جايلين غير خليها على الله
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