24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
16/08/2019
الأيام القادمة
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:12
|06:46
|13:37
|17:13
|20:18
|21:39
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟
- رصيف الصحافة: وزارة الداخلية تُحَضر "زلزال تغييرات" بأسماء جديدة
- لمجرد يظهر في الرباط ويبتهج بحضن الوالدين
- أم الربيع يحصد ضحيتين في يوم بالجديدة وبرشيد
- عجلة الدوري الإسباني تنطلق .. "البارصا" يخطط للحفاظ على اللقب
- حجز 4 أطنان من مخدر الشيرا في ساحل أصيلة
"المُجتمع الخامس" يرصد تحديات الثورة المعلوماتية والأمن القومي (5.00)
رسميا .. جامعة الكرة تعيّن خليلهودزيتش مدربا للمنتخب المغربي (5.00)
وزير الصحة يعد الأطباء بمنح المردودية ورفع تعويضات الحراسة (5.00)
- رسميا .. جامعة الكرة تعيّن خليلهودزيتش مدربا للمنتخب المغربي - (101)
- لقجع: خليلوزيتش أفضل خيار .. "الكان والمونديال" أهداف رئيسية - (78)
- استقالة المئات من الأطباء المغاربة تُفاقم أزمة المنظومة الصحية - (72)
- نقابة الأطباء تنتشي بنجاح الإضراب في شل مستشفيات المملكة - (68)
- وحيد خليلهودزيتش مدربا جديدا للمنتخب المغربي - (67)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
جودة لحوم الأضاحي
الجمعة 16 غشت 2019 - 11:33