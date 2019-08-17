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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | وفاة عامل نظافة بالبيضاء

وفاة عامل نظافة بالبيضاء

السبت 17 غشت 2019 - 18:24

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - كمال كمال السبت 17 غشت 2019 - 18:54
انا لله وانا اليه راجعون
اللهم ارحمه واغفر له وادخله جنة النعيم مع الصديقين والشهداء والصالحين
امين ي رب العالمين
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2 - فهد السبت 17 غشت 2019 - 18:56
اللهم اغفر له وارحمه وثبت عند السؤال منطقه وصبر أهله
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18
3 - عابر سبيل السبت 17 غشت 2019 - 18:56
رحم الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون كلمة أخيرة مبادرة شباب الفيس بوك تجاه هذه الشريحة من المجتمع بدأت تعطي ثماراها وبدأت تظهر لنا بالملموس تحت شعار لا للتميز والطبقية.
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4 - khalil السبت 17 غشت 2019 - 18:57
الا يستحق هؤلاء رواتب ما يسموا بالوزراء و البرلمانيون....
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17
5 - Rahim السبت 17 غشت 2019 - 19:05
الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين. اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا ، فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ . وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا ، فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ.
أظن أنه يجب التحقق من سبب الوفاة و إعطاء زوجته و أبناءه جميع حقوقهم مادام قد مات أثناء أدءه عمله.
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8
6 - fattah السبت 17 غشت 2019 - 19:05
تغمده الله برحمته الواسعة واسكنه فسيح جناته انا لله وانا اليه راجعون
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6
7 - م.العربي السبت 17 غشت 2019 - 19:08
اللهم اغفر له و ارحمه و تجاوز عنه، اللهم أكرم نزله والقناعة به مسلمين لك. اللهم ارزقنا الجنة برحمتك فإنا مقصرين في طاعتك
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4
8 - رحال السبت 17 غشت 2019 - 19:08
إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون. عظم الله أجركم وألهمكم الصبر والسلوان، نسأل الله أن يتغمد الفقيد برحمته، ويسكنه جنته امين.
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