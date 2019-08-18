24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1406:4813:3617:1220:1521:36
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. اتحاد معلمي ألمانيا يطالب المدارس بإفطار الأطفال (5.00)

  2. دبي تستقبل 8.36 مليون زائر في 6 أشهر بـ2019 (5.00)

  3. آلاف المحتجين بأكادير يطلبون جلاء الرحل عن أراضي السوسيين (5.00)

  4. عندما خاطب بنبركة الحسن الثاني: الحكم الفردي يضعفُ الديمقراطية‬ (5.00)

  5. "أمعاء فارغة" وأشكال احتجاجية .. خطوات تصعيدية لمعتقلي الريف‬ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مسيرة الأرض بأكادير

مسيرة الأرض بأكادير

الأحد 18 غشت 2019 - 12:05

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - ملاحظ غيور الأحد 18 غشت 2019 - 12:21
الارض لله ولا مجال للمزايدات ورفع راية جاك بينيت العنصرية انتم مغاربة ولمادا التظلل براية لا علاقة للاجداد ولا الاباء بها الا من قبيل الحقد والكراهية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-21
2 - Abrams الأحد 18 غشت 2019 - 12:53
منطقة سوس جزء لا يتجزأ من و طننا الحبيب و كلما هنالك أن السكان هذه المنطقة يطالبون من الدولة أن تنصفهم و تعطيهم حقهم خصوصا الرعي الجائر بحيث أن هذه الساكنة ليسو ضد الرعي القانوني الذي يحترم أملاك و الحقول الخاصة و دي منفعة عامة كالغابة التي توجد فيها شجرة الأركان التي هي ملك لكل المغاربة بدون استثناء و كذالك الخنزير البري حيث يهاجم الساكنة في مزارعهم و حقولهم و يشكل ايضا خطرا حتى على حياتهم خصوصا في الليل حيث يتسكع حتى في وسط الدواوير اما الأخوة الذين يحاولون أن يصبغوا هذه التظاهرة بالثوب العرقية فهم مخطوون حيث إن السواسة مغاربة و يفتخرون بمغربيتهم و وطنهم و ليس لهم وطن آخر غير هذا البلد السعيد إذا أرجوكم أيها الإخوة ابتعدوا عن التعاليق المسمومة و العنصورية و أنا كامازيغي من أصول هذه المنطقة لا احبد رفع هذا العلم المسمى (الامازيغي)كونه يفرق بين مكونات الشعب الواحد و في الاخير نحن كلنا مسلمون قبل أن نكون مغاربة و سلام عليكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
3 - من المغرب الكبير الأحد 18 غشت 2019 - 13:09
كذب الصهاينة على المغاربة ان الارض كانت امازيغية.لكن لماذا العرب لم يستطيعو تعريب تركيا وايران اللتان ملتصقتان مع الخليج وتمكنو من تعريب المغرب الذي ييعد عنهم الاف الكيلومترات.دليل ان المغرب من الاصل عربي .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.