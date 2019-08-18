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كُتّاب وآراء
مسيرة الأرض بأكادير
الأحد 18 غشت 2019 - 12:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - ملاحظ غيور الأحد 18 غشت 2019 - 12:21
الارض لله ولا مجال للمزايدات ورفع راية جاك بينيت العنصرية انتم مغاربة ولمادا التظلل براية لا علاقة للاجداد ولا الاباء بها الا من قبيل الحقد والكراهية
تعليق غير لائق
-21
2 - Abrams الأحد 18 غشت 2019 - 12:53
منطقة سوس جزء لا يتجزأ من و طننا الحبيب و كلما هنالك أن السكان هذه المنطقة يطالبون من الدولة أن تنصفهم و تعطيهم حقهم خصوصا الرعي الجائر بحيث أن هذه الساكنة ليسو ضد الرعي القانوني الذي يحترم أملاك و الحقول الخاصة و دي منفعة عامة كالغابة التي توجد فيها شجرة الأركان التي هي ملك لكل المغاربة بدون استثناء و كذالك الخنزير البري حيث يهاجم الساكنة في مزارعهم و حقولهم و يشكل ايضا خطرا حتى على حياتهم خصوصا في الليل حيث يتسكع حتى في وسط الدواوير اما الأخوة الذين يحاولون أن يصبغوا هذه التظاهرة بالثوب العرقية فهم مخطوون حيث إن السواسة مغاربة و يفتخرون بمغربيتهم و وطنهم و ليس لهم وطن آخر غير هذا البلد السعيد إذا أرجوكم أيها الإخوة ابتعدوا عن التعاليق المسمومة و العنصورية و أنا كامازيغي من أصول هذه المنطقة لا احبد رفع هذا العلم المسمى (الامازيغي)كونه يفرق بين مكونات الشعب الواحد و في الاخير نحن كلنا مسلمون قبل أن نكون مغاربة و سلام عليكم
3 - من المغرب الكبير الأحد 18 غشت 2019 - 13:09
كذب الصهاينة على المغاربة ان الارض كانت امازيغية.لكن لماذا العرب لم يستطيعو تعريب تركيا وايران اللتان ملتصقتان مع الخليج وتمكنو من تعريب المغرب الذي ييعد عنهم الاف الكيلومترات.دليل ان المغرب من الاصل عربي .
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