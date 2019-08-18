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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | السرطان يعذب مارية

السرطان يعذب مارية

الأحد 18 غشت 2019 - 12:55

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مجرد احصائيات الأحد 18 غشت 2019 - 13:23
حسب منظمة الصحة العالمية تم تسجيل 18.1 مليون حالة جديدة من السرطان على مستوى العالم سنة 2018 توفي منها 9.6 مليون اي اكثر من النصف وفي الولايات المتحدة يعتبر السرطان ثاني سبب يفتك بالامريكيين وراء السمنة .
نسال الله دوام الصحة والعافية للاصحاء والشفاء لكل مريض انه ولي ذلك والقادر عليه .
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2 - محمد الأحد 18 غشت 2019 - 13:37
الله إشافيك الشريفة، شفاء لا يغادر سقما..
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