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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | حصيلة موسم الحج

حصيلة موسم الحج

الأحد 18 غشت 2019 - 17:30

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - من لايشكر الناس لايشكر الله الأحد 18 غشت 2019 - 18:04
حتى كلمة شكر واحدة لل 350000 انسان الذين كانو قائمين على راحة الحجاج ما سمعناها !!!!!!!!!
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