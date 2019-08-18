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كُتّاب وآراء
حصيلة موسم الحج
الأحد 18 غشت 2019 - 17:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - من لايشكر الناس لايشكر الله الأحد 18 غشت 2019 - 18:04
حتى كلمة شكر واحدة لل 350000 انسان الذين كانو قائمين على راحة الحجاج ما سمعناها !!!!!!!!!
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